50 подержанных авто, которые дорожают год за годом

Подавляющее число автомобилей с течением времени все больше теряет в стоимости. Еще только выехав из дилерского центра, машина дешевеет на 20%. Однако есть исключения.

Немецкое издание Autobild представило топ-10 моделей, которые за последние десять лет дорожали на рынке подержанных авто. Некоторые - почти 800%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы такой впечатляющей динамики уже не будет, но на пару процентов в год машины, вошедшие в рейтинг, точно продолжат расти в цене.

Модель Дополнительные условия Цена 2008, евро Цена 2018, евро Прирост стоимости Porsche 924 Версия на 125 л.с., 1976-1979 годы выпуска 4200 12500 197% Toyota GT 2000 Лифтбэк 7100 21300 200% Lancia Stratos Было выпущено 492 экземпляра 150000 450000 200% Audi Quattro 15000 46500 210% Mercedes W123 Версия на 156 л.с. 3500 10900 211% BMW 320 E21 Версия на 190 л.с. 2.0 3200 10000 213% Porsche 911 T 34200 107000 213% Porsche 912 18000 56500 214% Saab 99 Turbo 4300 13500 214% Opel Monza A 3.0 E 3500 11100 217% Audi 80 Avant RS 2 17000 54000 218% Opel Manta B CC 3200 10200 219% Porsche 911 S Targa 38400 142500 227% Opel Kadett C GT/E 6400 21000 228% BMW 633 CSi 7500 24700 229% VW Golf 1 Версия на 70 л.с. 1600 5300 231% Mercedes 280 SE 3.5 Coupe 88000 293000 233% Ferrari F40 275000 930000 238% Citroen CX 2200 2,2-литровая версия с 112 л.с. 3600 12200 239% Porsche 928 Ранняя версия с 4,5-литровым V8 8600 29300 240% BMW 2002 Turbo 20000 68900 245% VW Porsche 20900 72100 245% VW T1 11800 40800 246% VW T2 Версия на 50 л.с., 1970-1972 г.в. 8000 27900 249% BMW 323i E21 Версия на 145 л.с. 5100 17900 250% Renault R5 Alpine 2900 10 200 252% Audi 100 C1 Версия на 100 л.с. 3100 11000 255% Mercedes 230 G 5100 18700 267% VW T3 с 2,0-литровым двигателем на 69 л.с. 2500 9700 288% BMW M 635 CSi 16800 68000 305% Dino 246 GT Было выпущено 2 487 экземпляров 77600 325000 319% VW Derby 1500 6300 320% Alfa 1900 C Super Sprint 44500 190000 327% Toyota 2000 GT Было выпущено 351 экземпляр 175000 750000 329% Honda Z600 В Европе продано меньше 1000 экземпляров 3200 13800 331% Messerschmitt Tg500 29000 130000 348% BMW M3 Cabrio E30 17000 77500 356% Audi 100 Coupe S 9200 42100 358% BMW 3.0 CSL 33500 160000 378% BMW 320i E30 1800 8700 383% BMW 507 370000 1800 000 386% 3500 GT Touring 61000 300000 392% Lamborghini 350 GT 120000 590000 392% Wartburg 1000 4100 20500 400% BMW M1 95000 490000 416% Lamborghini Miura P400 170000 890000 423% Audi 200 Quattro 20V 5000 28400 468% Mercedes 190 2.5 16 Evolution II 35800 233000 551% BMW 316 E30 900 6700 644% BMW M535i E12 4600 38700 741% Maserati 3500 GT 78000 690000 785%