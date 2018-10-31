50 подержанных авто, которые дорожают год за годом
Размер текста:
A
A
A
Подавляющее число автомобилей с течением времени все больше теряет в стоимости. Еще только выехав из дилерского центра, машина дешевеет на 20%. Однако есть исключения.
Немецкое издание Autobild представило топ-10 моделей, которые за последние десять лет дорожали на рынке подержанных авто. Некоторые - почти 800%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы такой впечатляющей динамики уже не будет, но на пару процентов в год машины, вошедшие в рейтинг, точно продолжат расти в цене.
Модель
Дополнительные условия
Цена 2008, евро
Цена 2018, евро
Прирост стоимости
Porsche 924
Версия на 125 л.с., 1976-1979 годы выпуска
4200
12500
197%
Toyota GT 2000 Лифтбэк
7100
21300
200%
Lancia Stratos
Было выпущено 492 экземпляра
150000
450000
200%
Audi Quattro
15000
46500
210%
Mercedes W123
Версия на 156 л.с.
3500
10900
211%
BMW 320 E21
Версия на 190 л.с. 2.0
3200
10000
213%
Porsche 911 T
34200
107000
213%
Porsche 912
18000
56500
214%
Saab 99 Turbo
4300
13500
214%
Opel Monza A 3.0 E
3500
11100
217%
Audi 80 Avant RS 2
17000
54000
218%
Opel Manta B CC
3200
10200
219%
Porsche 911 S Targa
38400
142500
227%
Opel Kadett C GT/E
6400
21000
228%
BMW 633 CSi
7500
24700
229%
VW Golf 1
Версия на 70 л.с.
1600
5300
231%
Mercedes 280 SE 3.5 Coupe
88000
293000
233%
Ferrari F40
275000
930000
238%
Citroen CX 2200
2,2-литровая версия с 112 л.с.
3600
12200
239%
Porsche 928
Ранняя версия с 4,5-литровым V8
8600
29300
240%
BMW 2002 Turbo
20000
68900
245%
VW Porsche
20900
72100
245%
VW T1
11800
40800
246%
VW T2
Версия на 50 л.с., 1970-1972 г.в.
8000
27900
249%
BMW 323i E21
Версия на 145 л.с.
5100
17900
250%
Renault R5 Alpine
2900
10 200
252%
Audi 100 C1
Версия на 100 л.с.
3100
11000
255%
Mercedes 230 G
5100
18700
267%
VW T3
с 2,0-литровым двигателем на 69 л.с.
2500
9700
288%
BMW M 635 CSi
16800
68000
305%
Dino 246 GT
Было выпущено 2 487 экземпляров
77600
325000
319%
VW Derby
1500
6300
320%
Alfa 1900 C Super Sprint
44500
190000
327%
Toyota 2000 GT
Было выпущено 351 экземпляр
175000
750000
329%
Honda Z600
В Европе продано меньше 1000 экземпляров
3200
13800
331%
Messerschmitt Tg500
29000
130000
348%
BMW M3 Cabrio E30
17000
77500
356%
Audi 100 Coupe S
9200
42100
358%
BMW 3.0 CSL
33500
160000
378%
BMW 320i E30
1800
8700
383%
BMW 507
370000
1800 000
386%
3500 GT Touring
61000
300000
392%
Lamborghini 350 GT
120000
590000
392%
Wartburg 1000
4100
20500
400%
BMW M1
95000
490000
416%
Lamborghini Miura P400
170000
890000
423%
Audi 200 Quattro 20V
5000
28400
468%
Mercedes 190 2.5 16 Evolution II
35800
233000
551%
BMW 316 E30
900
6700
644%
BMW M535i E12
4600
38700
741%
Maserati 3500 GT
78000
690000
785%
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подавляющее число автомобилей с течением времени все больше теряет в стоимости. Еще только выехав из дилерского центра, машина дешевеет на 20%. Однако есть...
Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 ноября
10:43,
Газета Авангард
Девушку-полицейского изнасиловали в здании ОМВД в Уфе ее коллеги
17:47,
Интерфакс
Движение транспорта в центре Минска будет ограничено 31 октября и 1 ноября
12:00,
Аргументы и факты
Андрей Капский: «В пятницу, в день смерти, говорили с отцом, он сказал: прижало уже меня как-то, наверное, не выкарабкаюсь»
13:47,
Tribuna.com
В Беларуси намерены строить частные дома, где 1 кв.м будет стоить $300
14:36,
БелТА
Агроусадьба «Подсолнух» в очередной раз признана лидером на рынке гостеприимства
13:08,
Полесская правда
В Витебске задержали крупную партию редкого для Беларуси психотропа
17:09,
Tut.by
Увеличение пенсий и детских пособий: изменения в Беларуси с 1 ноября
20:00,
БелТА
В столице за драку на остановке с контролером оштрафовали минчанку
18:12,
Tut.by
Народные и образцовые творческие коллективы Ушаччины подтверждали свои звания на областном смотре-конкурсе
13:16,
Патриот (Ушачи)
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 ноября 31.10.2018,
Газета Авангард
Движение транспорта в центре Минска будет ограничено 31 октября и 1 ноября 31.10.2018,
Аргументы и факты
Европейские страны призвали Россию остановить выборы главы ДНР 31.10.2018,
Tut.by
Лукашенко поет про Галину, а Путин - про "черничный холм". Какие песни исполняют главы государств 31.10.2018,
Tut.by
"Просили родственников "не поднимать волну". В Гродно судят экс-главврача больницы, который скрыл взрыв 31.10.2018,
Tut.by
Андрей Капский: «В пятницу, в день смерти, говорили с отцом, он сказал: прижало уже меня как-то, наверное, не выкарабкаюсь» 31.10.2018,
Tribuna.com
Спасатели нашли предполагаемое место нахождения разбившегося в Индонезии Boeing 31.10.2018,
Tut.by
В Речицком районе украденная в лесу фотоловушка еще три дня присылала отчеты (но вора нашли не по ним)
26.10.2018,
Tut.by
Керчь девять дней спустя. Как город переживает бойню в колледже
26.10.2018,
Tut.by
"Не могла так поступить". Что известно о трагедии в Лунинце, где при матери обезглавили 8-месячную девочку
29.10.2018,
Tut.by
Умерла пятая участница жуткой аварии под Чериковом, где Renault разорвало плугом трактора
26.10.2018,
Tut.by
По Бресту гулял лысый мужчина в ботфортах и мини-юбке (но недолго)
28.10.2018,
Tut.by
В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Соседи рассказывают...
29.10.2018,
Виртуальный Брест
«Хамоватый, но порядочный». 4 факта о задержанном главе Пуховичского района
26.10.2018,
Партизан