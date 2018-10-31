ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

50 подержанных авто, которые дорожают год за годом

01.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Подавляющее число автомобилей с течением времени все больше теряет в стоимости. Еще только выехав из дилерского центра, машина дешевеет на 20%. Однако есть исключения.

Немецкое издание Autobild представило топ-10 моделей, которые за последние десять лет дорожали на рынке подержанных авто. Некоторые - почти 800%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы такой впечатляющей динамики уже не будет, но на пару процентов в год машины, вошедшие в рейтинг, точно продолжат расти в цене.

Модель

Дополнительные условия

Цена 2008, евро

Цена 2018, евро

Прирост стоимости

Porsche 924

Версия на 125 л.с., 1976-1979 годы выпуска

4200

12500

197%

Toyota GT 2000 Лифтбэк

 

7100

21300

200%

Lancia Stratos

Было выпущено 492 экземпляра

150000

450000

200%

Audi Quattro

 

15000

46500

210%

Mercedes W123

Версия на 156 л.с.

3500

10900

211%

BMW 320 E21

Версия на 190 л.с. 2.0

3200

10000

213%

Porsche 911 T

 

34200

107000

213%

Porsche 912

 

18000

56500

214%

Saab 99 Turbo

 

4300

13500

214%

Opel Monza A 3.0 E

 

3500

11100

217%

Audi 80 Avant RS 2

 

17000

54000

218%

Opel Manta B CC

 

3200

10200

219%

Porsche 911 S Targa

 

38400

142500

227%

Opel Kadett C GT/E

 

6400

21000

228%

BMW 633 CSi

 

7500

24700

229%

VW Golf 1

Версия на 70 л.с.

1600

5300

231%

Mercedes 280 SE 3.5 Coupe

 

88000

293000

233%

Ferrari F40

 

275000

930000

238%

Citroen CX 2200

2,2-литровая версия с 112 л.с.

3600

12200

239%

Porsche 928

Ранняя версия с 4,5-литровым V8

8600

29300

240%

BMW 2002 Turbo

 

20000

68900

245%

VW Porsche

 

20900

72100

245%

VW T1

 

11800

40800

246%

VW T2

Версия на 50 л.с., 1970-1972 г.в.

8000

27900

249%

BMW 323i E21

Версия на 145 л.с.

5100

17900

250%

Renault R5 Alpine

 

2900

10 200

252%

Audi 100 C1

Версия на 100 л.с.

3100

11000

255%

Mercedes 230 G

 

5100

18700

267%

VW T3

с 2,0-литровым двигателем на 69 л.с.

2500

9700

288%

BMW M 635 CSi

 

16800

68000

305%

Dino 246 GT

Было выпущено 2 487 экземпляров

77600

325000

319%

VW Derby

 

1500

6300

320%

Alfa 1900 C Super Sprint

 

44500

190000

327%

Toyota 2000 GT

Было выпущено 351 экземпляр

175000

750000

329%

Honda Z600

В Европе продано меньше 1000 экземпляров

3200

13800

331%

Messerschmitt Tg500

 

29000

130000

348%

BMW M3 Cabrio E30

 

17000

77500

356%

Audi 100 Coupe S

 

9200

42100

358%

BMW 3.0 CSL

 

33500

160000

378%

BMW 320i E30

 

1800

8700

383%

BMW 507

 

370000

1800 000

386%

3500 GT Touring

 

61000

300000

392%

Lamborghini 350 GT

 

120000

590000

392%

Wartburg 1000

 

4100

20500

400%

BMW M1

 

95000

490000

416%

Lamborghini Miura P400

 

170000

890000

423%

Audi 200 Quattro 20V

 

5000

28400

468%

Mercedes 190 2.5 16 Evolution II

 

35800

233000

551%

BMW 316 E30

 

900

6700

644%

BMW M535i E12

 

4600

38700

741%

Maserati 3500 GT

 

78000

690000

785%
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подавляющее число автомобилей с течением времени все больше теряет в стоимости. Еще только выехав из дилерского центра, машина дешевеет на 20%. Однако есть...
 
Новости дня
Новости разные
 
В то время на Миорском металлопрокатном заводе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика