Клещи продолжают кусать жителей Минщины

Количество пострадавших от укусов клещей и обратившихся к медикам с апреля по октябрь в Минском районе – 475 человек, сообщает Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В 20% случаев укусы произошли на территориях населенных пунктов, в остальных случаях это лесные массивы, естественная среда обитания клещей.

"Заболело Лайм–боррелиозом – 72 человека. Из них только 2 человека провели профилактическое лечение. Исследовано 90 клещей. Процент инвазивных клещей составляет 38%. Зарегистрирован 2 случая клещевого энцефалита (заражение произошло за пределами территории Минского района)", - рассказали представители учреждения.

Специалисты напоминают, что температурный режим в этом году позволяет клещам сохранять свою активность.

Перед походом в лес:

надевайте практичную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью. Брюки заправляйте в носки и высокие сапоги. Не забывайте о головных уборах;

пользуйтесь специальными средствами – репеллентами, отпугивающими клещей;

проводите само и взаимоосмотры через каждые 2 часа и сразу после выхода из леса, с целью обнаружения и стряхивания с одежды любых ползающих насекомых и клещей.

ежедневно осматривайте животных на наличие клещей, а при их обнаружении немедленно удаляйте.

Что делать, если вас укусил клещ:

незамедлительно обращайтесь в ближайшее лечебное учреждение для его удаления, туда же обращайтесь и при самостоятельном снятии. В обоих случаях вам должны оказать помощь и назначить профилактическое лечение;

при снятии клеща воспользуйтесь пинцетом, выкручивая против часовой стрелке, либо петлей из хлопчатобумажной нити, стерильной иглой от одноразового шприца. После удаления клеща, место присасывания следует обработать любым дезинфицирующим средством.

Лицам имеющим медицинские противопоказания к приему лекарственных средств врачом-инфекционистом в УЗ "Минская центральная районная больница" (по адресу: Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская д. 1 кабинет 112) выдается направление на лабораторное исследование клеща на бесплатной основе, в остальных случаях клеща можно исследовать на платной основе.

ГУ "Минский зональный ЦГиЭ" (Боровляны, ул. Первомайская 16а, тел. +375 17 505-28-31). Стоимость исследования - Br8,56.