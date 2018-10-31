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Клещи продолжают кусать жителей Минщины
Количество пострадавших от укусов клещей и обратившихся к медикам с апреля по октябрь в Минском районе – 475 человек, сообщает Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
В 20% случаев укусы произошли на территориях населенных пунктов, в остальных случаях это лесные массивы, естественная среда обитания клещей.
"Заболело Лайм–боррелиозом – 72 человека. Из них только 2 человека провели профилактическое лечение. Исследовано 90 клещей. Процент инвазивных клещей составляет 38%. Зарегистрирован 2 случая клещевого энцефалита (заражение произошло за пределами территории Минского района)", - рассказали представители учреждения.
Специалисты напоминают, что температурный режим в этом году позволяет клещам сохранять свою активность.
Перед походом в лес:
Что делать, если вас укусил клещ:
Лицам имеющим медицинские противопоказания к приему лекарственных средств врачом-инфекционистом в УЗ "Минская центральная районная больница" (по адресу: Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская д. 1 кабинет 112) выдается направление на лабораторное исследование клеща на бесплатной основе, в остальных случаях клеща можно исследовать на платной основе.
ГУ "Минский зональный ЦГиЭ" (Боровляны, ул. Первомайская 16а, тел. +375 17 505-28-31). Стоимость исследования - Br8,56.
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Количество пострадавших от укусов клещей и обратившихся к медикам с апреля по октябрь в Минском районе – 475 человек, сообщает Минский зональный центр гигиены и...
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