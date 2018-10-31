Весь ноябрь четыре бывшие резиденции польских королей можно посещать бесплатно

Королевский музей Лазенки, Королевский замок в Варшаве, Королевский замок на Вавеле и Музей дворца короля Яна III в Вилануве в ноябре участвуют в акции "Darmowy listopad". До конца осени эти музеи можно посещать бесплатно.

В этом году акция, которая проводится в Польше уже в седьмой раз проходит под темой "Восстановленное наследие на столетие независимости".

Музей Королевские Лазенки помимо основной экспозиции готовит новую временную выставку, посвященную польским наградам и украшениям, открытые показы документальных фильмов, а также семинары и лекции, на которых специалисты расскажут о востановлении утраченных произведений искусства. Подробную программу можно изучить на сайте музея .





Королевский замок в Варшаве также в дополнении к постоянной выставке готовит временную экспозицию, рассказывающую о 100-летии восстановления независимости Польши, лекции, тематические прогулки и кинопоказы.





Вавельский королевский замок в Кракове подготовил экспозицию "Утраченный Вавель" и ряд других интересных мероприятий.





Музей замка короля Яна III в Вилянуве предложит бесплатные экскурсии и образовательную программу.



