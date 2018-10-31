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Весь ноябрь четыре бывшие резиденции польских королей можно посещать бесплатно
Королевский музей Лазенки, Королевский замок в Варшаве, Королевский замок на Вавеле и Музей дворца короля Яна III в Вилануве в ноябре участвуют в акции "Darmowy listopad". До конца осени эти музеи можно посещать бесплатно.
В этом году акция, которая проводится в Польше уже в седьмой раз проходит под темой "Восстановленное наследие на столетие независимости".
Музей Королевские Лазенки помимо основной экспозиции готовит новую временную выставку, посвященную польским наградам и украшениям, открытые показы документальных фильмов, а также семинары и лекции, на которых специалисты расскажут о востановлении утраченных произведений искусства. Подробную программу можно изучить
Королевский замок в Варшаве также в дополнении к постоянной выставке
Вавельский королевский замок в Кракове подготовил экспозицию "Утраченный Вавель" и
Музей замка короля Яна III в Вилянуве
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Королевский музей Лазенки, Королевский замок в Варшаве, Королевский замок на Вавеле и Музей дворца короля Яна III в Вилануве в ноябре участвуют в акции "Darmowy listopad". До...
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