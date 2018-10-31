Теоретические семинары и мастер-классы по банному искусству "Лазневыя сустрэчы" будут проходить в Минске с 3 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.

"Приходите и окунитесь в атмосферу общения со специалистами, имеющими международный опыт по банному искусству. Обещаем вам интересные теоретические беседы от ведущих специалистов-профессионалов своего дела и мастер-классы по следующей тематике:

школа банного мастерства "Пар Мороза";

основы здоровой бани;

СПА в бане;

классическое парение. Веничный массаж в бане;

веники в бане. Виды и их применение;

баня в вопросах и ответах;

банный туризм, фестивали и банные праздники в СНГ", - рассказали представители УП "Городские бани".

Участники теоретических семинаров и мастер-классов по банному искусству смогут перенять опыт правильного посещения и парения в банях, полученный профессионалами банного искусства в странах Прибалтики, России, Украины и других. Эксперты расскажут о температурном режиме бани, об уходе за телом, веничном массаже и многом другом.

5 участников от Минска, прошедших отбор, пройдут на III Народный белорусский чемпионат по парению-2019.

График проведения теоретических семинаров и мастер-классов по банному искусству (на ноябрь-декабрь 2018 г.):

03.11.2018 – с 11.00 – Баня № 7 (ул. Московская, 7);

08.11.2018 – с 18.00 – БОК «Лазня» ( ул. Марьевская, 5);

17.11.2018 – с 11.00 – БОК «Сухарево» (ул. Сухаревская, 33);

24.11.2018 – с 12.00 – Баня № 11(ул. Нестерова, 9);

01.12.2018 – с 14.00 – БК «Сокол» (ул. Березогорская, 7а);

09.12.2018 – с 12.00 – Баня № 3 (ул. Фабричная, 20а);

15.12.2018 – с 12.00 – Баня № 8 (ул. В.Хоружей, 44).

За дальнейшим графиком проведения теоретических семинаров и мастер-классов по банному искусству и новостями следите на главной странице сайта организации.