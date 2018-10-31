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Минские бани приглашают на "Лазневыя сустрэчы"
Теоретические семинары и мастер-классы по банному искусству "Лазневыя сустрэчы" будут проходить в Минске с 3 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.
"Приходите и окунитесь в атмосферу общения со специалистами, имеющими международный опыт по банному искусству. Обещаем вам интересные теоретические беседы от ведущих специалистов-профессионалов своего дела и мастер-классы по следующей тематике:
Участники теоретических семинаров и мастер-классов по банному искусству смогут перенять опыт правильного посещения и парения в банях, полученный профессионалами банного искусства в странах Прибалтики, России, Украины и других. Эксперты расскажут о температурном режиме бани, об уходе за телом, веничном массаже и многом другом.
5 участников от Минска, прошедших отбор, пройдут на III Народный белорусский чемпионат по парению-2019.
График проведения теоретических семинаров и мастер-классов по банному искусству (на ноябрь-декабрь 2018 г.):
За дальнейшим графиком проведения теоретических семинаров и мастер-классов по банному искусству и новостями следите
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Теоретические семинары и мастер-классы по банному искусству "Лазневыя сустрэчы" будут проходить в Минске с 3 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года. "Приходите и...
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