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Появилась информация о задержании крупного бизнесмена из топ-200
01.11.2018 08:55 — Разное | Ежедневник
фото: belgazeta.by
Аркадий Израилевич задержан в Минске силовиками. Об этом утром в четверг написала «Наша Нiва».
По информации
Бизнес Израилевича, занимающего 98-е место в
В последнее время имя Израилевича часто мелькает в прессе, в основном с оттенком скандала. Так, Израилевич активно защищал интересы владельцев ресторана «Поедем Поедим» в Куропатах.
Адвокат бизнесмена Елена Колозаева в разговоре с «Нашей Нiвой» не подтвердила, но и не опровергла информацию о его задержании, заявив, что «пока не готова об этом говорить».
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Аркадий Израилевич задержан в Минске силовиками. Об этом утром в четверг написала «Наша Нiва».
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