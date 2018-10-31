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Появилась информация о задержании крупного бизнесмена из топ-200

01.11.2018 08:55 — Разное | Ежедневник  
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Появилась информация о задержании крупного бизнесмена из топ-200

фото: belgazeta.by

Аркадий Израилевич задержан в Минске силовиками. Об этом утром в четверг написала «Наша Нiва».

По информации издания, ссылающегося на заслуживающие доверия источники, бизнесмен был задержан еще 30 октября. Его взяли с поличным при попытке дачи взятки для решения вопросов, связанных со строительством.

Бизнес Израилевича, занимающего 98-е место в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов, связан с инвестициями в недвижимость. Среди объектов – «Виктория Плаза», «Парк Плаза», жилые дома, «Парк Авеню» на берегу Свислочи, проект бизнес-центра на Заславской. Также бизнесмен занимается торговлей нефтепродуктами, имеет другие активы.

В последнее время имя Израилевича часто мелькает в прессе, в основном с оттенком скандала. Так, Израилевич активно защищал интересы владельцев ресторана «Поедем Поедим» в Куропатах.

Адвокат бизнесмена Елена Колозаева в разговоре с «Нашей Нiвой» не подтвердила, но и не опровергла информацию о его задержании, заявив, что «пока не готова об этом говорить».

 
Теги: Минск
 
 
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Аркадий Израилевич задержан в Минске силовиками. Об этом утром в четверг написала «Наша Нiва».
 
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