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В семействе Kia Ceed появится кроссовер. Будущий соперник Skoda Karoq уже выкатил на испытания

01.11.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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В сегменте компактных кроссоверов компания Kia, как и многие другие производители, выбрала стратегию масштабирования моделей, друг за другом выводя на рынок «паркетники» разных размеров. Вот и брешь между уже продающимися Sportage и Stonic призвана закрыть очередная новинка, созданная на базе нового Ceed.


Прототипы будущего «паркетника» Kia на днях удалось подловить шпионам-фотографам. По всей видимости, это не будет просто приподнятая версия исходного хэтчбека с пластиковым обвесом — судя по обилию камуфляжа, корейцы готовят модель с вполне оригинальным оформлением кузова, хотя большинство панелей будет унифицировано с новым Ceed, семейство которого, напомним, уже включает также универсал и лифтбек с заниженной крышей.


Снимков интерьера кроссовера пока нет, но оформление внутреннего убранства в целом будет таким же, как у нового Ceed — со слегка развернутой к водителю центральной консолью и торчащей над передней панелью дисплеем мультимедиа-системой.


Вполне логично, что от обычного Ceed будущему «паркетнику» достанется и гамма силовых агрегатов. Не исключено, что в качестве опции будет предложен и полный привод — в отличие от того же Stonic на базе Rio для европейского рынка, который доступен только с передним приводом.

Дебют «внедорожного» Ceed ожидается в конце 2019-го — начале 2020 года.

 
 
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Шпионы-фотографы выследили на испытаниях будущий кроссовер на основе нового Kia Ceed, появление которого ожидается примерно через год.
 
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