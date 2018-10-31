В семействе Kia Ceed появится кроссовер. Будущий соперник Skoda Karoq уже выкатил на испытания

В сегменте компактных кроссоверов компания Kia, как и многие другие производители, выбрала стратегию масштабирования моделей, друг за другом выводя на рынок «паркетники» разных размеров. Вот и брешь между уже продающимися Sportage и Stonic призвана закрыть очередная новинка, созданная на базе нового Ceed.





Прототипы будущего «паркетника» Kia на днях удалось подловить шпионам-фотографам. По всей видимости, это не будет просто приподнятая версия исходного хэтчбека с пластиковым обвесом — судя по обилию камуфляжа, корейцы готовят модель с вполне оригинальным оформлением кузова, хотя большинство панелей будет унифицировано с новым Ceed, семейство которого, напомним, уже включает также универсал и лифтбек с заниженной крышей.





Снимков интерьера кроссовера пока нет, но оформление внутреннего убранства в целом будет таким же, как у нового Ceed — со слегка развернутой к водителю центральной консолью и торчащей над передней панелью дисплеем мультимедиа-системой.





Вполне логично, что от обычного Ceed будущему «паркетнику» достанется и гамма силовых агрегатов. Не исключено, что в качестве опции будет предложен и полный привод — в отличие от того же Stonic на базе Rio для европейского рынка, который доступен только с передним приводом.

Дебют «внедорожного» Ceed ожидается в конце 2019-го — начале 2020 года.