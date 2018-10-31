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За сутки в области произошли 4 пожара: в Слонимском районе погиб сын хозяйки дома

01.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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За сутки в области произошли 4 пожара: в Слонимском районе погиб сын хозяйки дома

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
31 октября в 15.36 поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в деревне Пилюнцы Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.
 
31 октября в 22.37 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Ходевляны Дятловского района. Огнем повреждены матрац, постельные принадлежности, одежда. Работниками МЧС был спасен сын хозяйки, который не пострадал. Причина пожара устанавливается.
 
1 ноября в 00.00 поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в деревне Лозки Новогрудского района. В результате повреждено перекрытие, имущество в кухне. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).
 
1 ноября в 00.46  горел деревянный жилой дом в деревне Ягнещицы Слонимского района. На пожаре обнаружен погибшим неработавший сын хозяйки. В результате возгорания уничтожены кровля, перекрытие, повреждено имущество в доме. Причина пожара устанавливается.
Гродненское ОУМЧС.
 
 
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
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