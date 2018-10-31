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КГК Гродненской области проведет горячую линию, чтобы выяснить, где нарушают рабочую дисциплину

01.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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КГК Гродненской области проведет горячую линию, чтобы выяснить, где нарушают рабочую дисциплину

Соблюдение требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» на постоянном контроле КГК области.

Уже более 14 лет страна руководствуется этим важнейшим документом. Многое сделано для снижения производственного травматизма, искоренения фактов пьянства на рабочих и в общественных местах, предотвращения гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня преступности. Очевидно, что порядка стало больше. Вместе с тем в отдельных сферах остаются проблемы, которые требуют особого внимания. Поэтому актуальность требований Директивы №1 не снижается.

– КГК области проводятся соответствующие контрольно-аналитические мероприятия. Выявляются факты нарушения дисциплины со стороны руководителей организаций. В текущем году за злоупотребления служебными полномочиями возбужден ряд уголовных дел. Отсутствие должного контроля за дисциплиной приводит к тому, что работники некоторых учреждений в рабочее время выезжают за пределы республики, а за это время им начисляется и выплачивается заработная плата, – отметила заместитель председателя Комитета госконтроля Гродненской области Наталья Кривицкая– Еще полностью не искоренены факты нарушений трудовой дисциплины. Не везде соблюдаются меры противопожарной безопасности. В ряде организаций не обеспечиваются безопасные условия труда, допускаются нарушения требований технических нормативных правовых актов в области строительной деятельности, не наведен порядок на территориях. Выявлены нарушения при эксплуатации зданий. Все это говорит о необходимости усиления контроля за исполнительской и трудовой дисциплиной, обеспечением здоровых и безопасных условий труда на производстве.

С целью предотвращения и выявления нарушений трудовой и исполнительской дисциплины в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 ноября по 14 декабря 2018 года будут работать телефоны «горячей линии» в Гродно (8-152) 79-88-16, 79-88-24 и 79-88-21, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать Комитет государственного контроля об имеющихся нарушениях.

 

Гродненская правда.

 
Теги: Гродно
 
 
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