КГК Гродненской области проведет горячую линию, чтобы выяснить, где нарушают рабочую дисциплину





Соблюдение требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» на постоянном контроле КГК области.

Уже более 14 лет страна руководствуется этим важнейшим документом. Многое сделано для снижения производственного травматизма, искоренения фактов пьянства на рабочих и в общественных местах, предотвращения гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня преступности. Очевидно, что порядка стало больше. Вместе с тем в отдельных сферах остаются проблемы, которые требуют особого внимания. Поэтому актуальность требований Директивы №1 не снижается.

– КГК области проводятся соответствующие контрольно-аналитические мероприятия. Выявляются факты нарушения дисциплины со стороны руководителей организаций. В текущем году за злоупотребления служебными полномочиями возбужден ряд уголовных дел. Отсутствие должного контроля за дисциплиной приводит к тому, что работники некоторых учреждений в рабочее время выезжают за пределы республики, а за это время им начисляется и выплачивается заработная плата, – отметила заместитель председателя Комитета госконтроля Гродненской области Наталья Кривицкая. – Еще полностью не искоренены факты нарушений трудовой дисциплины. Не везде соблюдаются меры противопожарной безопасности. В ряде организаций не обеспечиваются безопасные условия труда, допускаются нарушения требований технических нормативных правовых актов в области строительной деятельности, не наведен порядок на территориях. Выявлены нарушения при эксплуатации зданий. Все это говорит о необходимости усиления контроля за исполнительской и трудовой дисциплиной, обеспечением здоровых и безопасных условий труда на производстве.

С целью предотвращения и выявления нарушений трудовой и исполнительской дисциплины в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 ноября по 14 декабря 2018 года будут работать телефоны «горячей линии» в Гродно (8-152) 79-88-16, 79-88-24 и 79-88-21, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать Комитет государственного контроля об имеющихся нарушениях.

Гродненская правда.