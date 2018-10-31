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В Беларуси намерены строить частные дома, где 1 кв.м будет стоить $300
01.11.2018 — Разное | Свислочская газета
"Домостроительные комбинаты уже разработали типовые проекты индивидуальных жилых домов, которые будут дешевыми - порядка $300 за квадратный метр. Мы видим, что они будут пользоваться большим спросом", - сказал Владимир Кухарев.
"Практически все они сегодня модернизированы, имеют возможность строить комфортное жилье по новейшим технологиям. Домостроительные комбинаты должны стать локомотивом, который обеспечит движение строительной отрасли", - отметил вице-премьер. Увеличатся объемы строительства для многодетных, для них в 2019 году построят не менее 10 тыс. квартир.
БелТА.
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Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
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