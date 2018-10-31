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Хоккеистов столичного "Динамо" в воспитательных целях отвезли на МТЗ

01.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Хоккейное Минское "Динамо" никак не может выйти из пике. "Зубры" обновляют свои собственные антирекорды. Бело-синие проигрывают уже 11 матчей подряд. За 22 игры в КХЛ только 4 победы. Хоккеисты отмечают, что сами себя загнали в психологическую яму. С понедельника у "Динамо" новый генеральный директор - Дмитрий Басков. Сегодня же руководитель решил напомнить игрокам, что такое тяжелый физический труд и что значит "быть единым кулаком". Для этого команда отправилась на МТЗ.

Хоккеистов столичного "Динамо" в воспитательных целях отвезли на МТЗ

Отсыпаться после матча с хабаровским "Амуром" хоккейное минское "Динамо" сегодня не стало. "Зубры" в полном составе ранним утром отправились на МТЗ. С нынешнего сезона промышленный гигант Беларуси - один из спонсоров бело-синих.

То, что после вчерашнего даже манекен печальный, немудрено. "Динамо" продолжает бить свои же собственные антирекорды. "Зубры" проиграли "Амуру" - 3:6 и, таким образом, довели серию без побед до 11 матчей кряду.

Сейчас "Динамо" располагается на самом дне - 25 месте турнирной таблицы всего чемпионата КХЛ. После одной трети сезона - только 4 победы и 12 баллов в активе. "Зубры" уступают соперникам практически во всех компонентах игры. Выход из кризиса один - обновление состава.

Пока селекционный отдел клуба ищет варианты, хоккеисты узнали, как производится трактор "Белорус". "Зубры" побывали на главном сборочном конвейере, литейном и механическом цехах. Некоторые из игроков вообще впервые в жизни оказались на производственном предприятии.

Хоккеистов столичного "Динамо" в воспитательных целях отвезли на МТЗ

На предприятии в Минске работает более 17 тысяч человек. Большинство, конечно же, мужчины, которые увлечены спортом.

Встреча с работниками МТЗ не обошлась и без острых вопросов.

Уже завтра "зубры" вернутся к тренировкам на льду. Команда начнет подготовку к очередному матчу регулярки КХЛ против китайского "Кунь Лунь Рэд Стар". За свою историю клубы встречались 4 раза и пока в противостоянии паритет - 2:2. Примечательно, что бело-синие в прошлых сезонах всегда уступали дома. Переписать историю представится возможность в четверг.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейное Минское "Динамо" никак не может выйти из пике. "Зубры" обновляют свои собственные антирекорды. Бело-синие проигрывают уже 11 матчей подряд. За 22 игры в КХЛ...
 
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