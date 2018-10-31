



Отсыпаться после матча с хабаровским "Амуром" хоккейное минское "Динамо" сегодня не стало. "Зубры" в полном составе ранним утром отправились на МТЗ. С нынешнего сезона промышленный гигант Беларуси - один из спонсоров бело-синих.

То, что после вчерашнего даже манекен печальный, немудрено. "Динамо" продолжает бить свои же собственные антирекорды. "Зубры" проиграли "Амуру" - 3:6 и, таким образом, довели серию без побед до 11 матчей кряду.

Сейчас "Динамо" располагается на самом дне - 25 месте турнирной таблицы всего чемпионата КХЛ. После одной трети сезона - только 4 победы и 12 баллов в активе. "Зубры" уступают соперникам практически во всех компонентах игры. Выход из кризиса один - обновление состава.

Пока селекционный отдел клуба ищет варианты, хоккеисты узнали, как производится трактор "Белорус". "Зубры" побывали на главном сборочном конвейере, литейном и механическом цехах. Некоторые из игроков вообще впервые в жизни оказались на производственном предприятии.





На предприятии в Минске работает более 17 тысяч человек. Большинство, конечно же, мужчины, которые увлечены спортом.

Встреча с работниками МТЗ не обошлась и без острых вопросов.