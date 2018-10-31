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3 ноября изменится расписание движения автобуса №2. Маршрут продлен до городского кладбища

01.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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3 ноября автобус, следующий по маршруту №2 (ж/д вокзал – ул. Каминского – микр. Восточный), будет осуществлять заезд на городское кладбище (ул. Каминского).

Отправление от ост. «Ж/д вокзал»: 10.10, 11.10, 12.20, 13.05, 14.10, 17.05.

Отправление от ост. «Городское кладбище»: 10.26, 11.26, 12.33, 13.46, 14.45, 17.2.

Расписание богослужений на кладбищах района можно прочитать ЗДЕСЬ.

 
 
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3 ноября автобус, следующий по маршруту №2 (ж/д вокзал – ул. Каминского – микр. Восточный), будет осуществлять заезд на городское кладбище (ул. Каминского).
 
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