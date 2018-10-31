С 1 ноября трамваи начали ходить к железнодорожному вокзалу в Минске

В связи с восстановлением трамвайного движения в направлении железнодорожного вокзала с 1 ноября 2018:
- возобновляется работа трамвайных маршрутов №1 «ДС Зеленый Луг – пл. Мясникова», №4 «ДС Озеро – пл. Мясникова», №7 «ДС Серебрянка – пл. Мясникова»;
- работа временного автобусного маршрута №901 «ДС Дружная – Комаровский рынок» отменяется;
Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта – автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях маршрутов №1, 4, 7 на участках от пл. Я. Коласа, ул. Красной и ул. Платонова до пл. Мясникова на период с 01.11.2018 до 30.11.2018.