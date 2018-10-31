Мартен Фуркад пожаловался на плохое финансирование сборной Франции

Французский биатлонист Мартен Фуркад пожаловался на плохое финансирование национальной сборной.



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

— Мы постоянно на всем экономим. Бюджет французского биатлона около 900 тысяч евро. В августе, например, мы должны были лететь на сборы в Швецию, но поездку отменили, потому что оказалось, что тренировки в Преманоне обойдутся нам дешевле на 20 евро в день на каждого.

Еще мы убрали физиопроцедуры на первых трех сборах, сэкономив еще 150 евро в день на каждого. Эти деньги мы потратили на то, чтобы оплатить первый сбор на снегу. Каждый год мы продаем винтовки, чтобы оплатить тренировки.

На сборе в Норвегии федерация сказала нам, что мы должны жить на 40−50 евро в день каждый. Но это невозможно! Мы не стали останавливаться в отеле, а спим в коттеджах. Еду нам вообще готовит один друг, который согласился делать это бесплатно.

Все покупки делаем в Италии, потому что там дешевле. Наш тренер сам из Италии (Патрик Фавр), он загружает полный грузовик пасты и везет ее к нам. Если честно, нам приходится иметь дело с финансированием, которое не соответствует нашим амбициям, — рассказал Ski-Nordique Мартен Фуркад, который является 5-кратным олимпийским чемпионом и 7-кратным обладателем Кубка мира.