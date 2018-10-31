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Птицей 2019 года назван редкий крылатый хищник

01.11.2018 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Птицей 2019 года назван редкий крылатый хищник

фото: ptushki.org

В Беларуси живет больше особей, чем во всем Евросоюзе.

Птицей 2019 года в Беларуси станет большой подорлик, сообщает ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Большой подорлик – это редкая хищная птица. В Беларуси ее популяция – одна из самых больших в мире. На территории нашей страны гнездится 120-150 пар. Это больше, чем во всем Евросоюзе.  

Подорлик предпочитает обитать в глухих местах, на болотах или возле них. Поэтому самой большой угрозой для него является исчезновение низинных болот и деятельность человека вблизи мест гнездования. Кроме того, негативный эффект имеет сокращение разнообразия птиц, на которые охотится подорлик, - куликов, уток и других.

 
 
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В Беларуси живет больше особей, чем во всем Евросоюзе.
 
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