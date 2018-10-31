"40 дней по Анатолию Капскому. Не имели мы права проиграть". Тренер БАТЭ - о победе в Бресте

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы над брестским «Динамо» в городе над Бугом порадовался, что даже на фоне выхолощенности «желто-синие» набирают очки, сообщает пресс-служба борисовского клуба.



Алексей Бага. Фото: fcbate.by

— Честно скажу: такое ощущение, что со «Стэмфорд Бридж» мы и не уезжали. За весь антураж, за получившийся футбол европейский огромное спасибо Бресту — и руководству, и команде. Это были два часа наиприятнейших ощущений, хотя после первого тайма мы и уступали. Фантастическая атмосфера — и это пример для других.

Если же переходить к игре, то сегодня такой день… Не сочтите за браваду после победы — 40 дней по Анатолию Капскому. Наверное, не имели мы права потерпеть поражение. Прошу прощения, если это прозвучит высокопарно. Учитывая просмотренный вчера фильм, нарезки и все остальное — думаю, не нужно объяснять, что значит Анатолий Анатольевич для БАТЭ и каждого из нас.

Долго втягивались, много ошибались — это заставлял делать соперник, который очень агрессивно начал, был быстрее, напористее и острее. В итоге забил, мог отличиться еще. Нашей же задачей являлось доиграть до перерыва с тем же минимальным отставанием. В дальнейшем подключили дополнительные ресурсы — и сумели перевернуть ход противостояния. Увозим тяжелые три очка.

— В очередной раз БАТЭ не лучшим образом проводит первые таймы, пропускает. С чем это связано?

— Если бы не возникало проблем, жить было бы неинтересно. Работаем, говорим, смотрим, показываем примеры даже из каких-то других сфер, но на данный момент вот так. Пока не клюнет петух в одно место, не можем. Честно скажу: не в состоянии сейчас это объяснить.

— Вы Скавыша уже специально в основном составе не выпускаете?

— В хоккее есть спецбригада меньшинства и большинства. С бортика спрыгнул свеженький, воткнул — и домой. А если без шуток, то человеку удается здорово выходить на замены, добавлять свежести, агрессии. Плюс еще и результативно. Хочешь не хочешь, а начинаешь на это клевать. Хотя, поверьте, даже те, кто не попал сегодня в заявку на матч, заслуживают играть в составе. Не дежурные слова — настолько ровно все работают и живут интересами команды. За что низкий поклон футболистам.

— Если бы не озвученная вами печальная дата — 40 дней по Анатолию Капскому, матч пошел бы по иному сценарию? У вас были бы другие эмоции…

— Не сочтите за оправдание, но все эти переезды, перелеты сказываются, несмотря на происходящее вокруг. Плюс завтра — уже 1 ноября, а человеческий организм — не железная машина. Да, мы долго втягивались. Брест был свежее, хотя несколько дней назад сражался с минскими одноклубниками. Но мы летели из Лондона, возвращались ночью из Гомеля, ехали сюда. Такова наша жизнь. И вообще-то мы привыкли выступать в подобном графике. Это лучше, чем тренироваться. Но когда усталость накапливается, когда люди пустые, то приходится очень тяжело. Хотя даже на фоне выхолощенности набираем очки. Я сам, как говорится, не первый день в БАТЭ, но такого единства, заряженности, желания биться друг за друга трудно вспомнить. Фантастические ребята!

— Основная цель выхода Глеба в концовке встречи — убить время?

— Нет. Саша техничный парень, способный сохранить мяч в любой ситуации. Что в принципе нам и требовалось. Мы попали в такую игру — переход на переход. Учитывая, что у Бреста быстрая атака, в центре поля образовывалась дыра. Нам надо было подобрать мяч, отдать его свежему футболисту, который может своим дриблингом, индивидуальными действиями и направить атаку, и одновременно убить время. У хозяев вперед пошел центральный защитник — мы могли попасть под давление. А Глеб с этим справляется — наверное, вы видели — на любом уровне.

— Как удалось перевернуть игру в перерыве? Что сказали подопечным, как взбодрили?

— Только пикающий сигнал был в раздевалке — очень ругался, честно скажу. Но еще раз повторю: произошедшее дальше — заслуга команды, ее терпение и профессионализм. Может, не летал бы и не орал, было бы то же самое. Все, что случилось, сделали ребята.

— Стасевич провел уже под полсотни поединков в нынешнем году — и сегодня забил плюс отдал две голевые передачи.

— Он много и полезно играет. Перед каждым матчем приходят мысли, что нужно поберечь или заменить Стасевича и Драгуна. У белорусской сборной еще Люксембург и Сан-Марино, у БАТЭ — «Неман», «Челси». Но так складывается… Дома с «Городеей» из 2:0 счет становится 2:2 — уже не снимешь, без Игоря не представляешь себе команду. Все время какие-то обстоятельства мешают дать передышку. Но так, как Стасевич выглядит, какую пользу приносит… Хотя вижу, что ему тяжело.

— Щербицкий совершил два великолепных сэйва. Что сказали Денису?

— Ничего не сказали. Банально, но это хлеб вратаря — выручать в таких эпизодах. Ситуации были убойные — и Щербицкий вытащил действительно мертвые мячи. То же самое можно сказать и о нападающих. Тяжелейшая ситуация у Скавыша, который выскочил из-за высокорослых защитников и сделал победный гол. Все здорово выполнили свою работу.

— После финального свистка рулевой «Динамо» Марцел Личка заглянул к вам в раздевалку…

— В принципе это нормальная практика. Зашел, поздравил, сказал, что была хорошая игра. Простые слова, но очень приятные. Понятно, что после матча могут возникать разные эмоции. Значит, честь и хвала Личке — это цивилизованный поступок.

— Болельщики соскучились по Милуновичу и Гордейчуку.

— Здоровье, здоровье, здоровье. Это самое важное, что есть у человека. Пока здоровье не позволяет им помочь команде.

— В нынешнем сезоне оба еще смогут выйти на поле?

— Милунович, к сожалению, нет. Ему нужно разбираться со здоровьем — сделаем все для возвращения Неманьи. Гордейчук прилетел с лечения, с продолжительного курса реабилитации. Миша хочет помочь нам в этом сезоне. Но тут такое дело: вроде вот-вот, а потом опять начинаются проблемы. Неудачные годы бывают в жизни и спортсменов, и представителей иных профессий. Как говорится, все наваливается.

— Лувага Кизито вновь не попал в заявку на матч. Это трансферная ошибка?

— Если вы отмотаете назад и посмотрите, в какое время мы брали Кизито, то увидите: в заявке было 14 человек. Не взяли бы тогда Лувагу — неизвестно, кто бы когда выздоровел. И я, может, в последующем говорил бы: надо было подписывать. Есть понятия глубины состава, химии. Тот же тренировочный процесс. Учитывая, как все сложилось сегодня и сколько БАТЭ еще играть в 2018-м, не сомневайтесь: Кизито получит шанс.

— Ваша команда без пяти минут обладатель золотых медалей. Насколько это особое чемпионство в свете известных печальных событий?

— На церемонии прощания на «Борисов-Арене» мы пообещали решить эту задачу в память об Анатолии Анатольевиче. Думаю, он был бы доволен.