ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии придумали новый способ повысить рождаемость

01.11.2018 09:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Итальянские власти предложили давать землю семьям, у которых родился третий ребенок.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на The Local.

Эта инициатива включена в проект бюджета на следующий год.

Сообщается, что земельный участок смогут получить родители, у которых родится третий ребенок в период между 2019 и 2021 годом, и проживающие в Италии не менее 10 лет.

Отмечается, что земля будет предоставляться им на 20 лет.

В правительстве Италии надеются, что эта мера поможет увеличить уровень рождаемости в стране, который на данный момент является самым низким в Европе.

В 2017 году в Италии было зарегистрировано 464 тыс. новорожденных, что стало для нее рекордным минимумом.

Также сообщается, что данная инициатива поможет эффективнее использовать государственные земли, содержание которых требует значительных финансовых трат.

Однако некоторые эксперты отметили, что передача земель не решит проблему итальянцев, которые не заводят детей из-за безработицы, низких пособий, а также недостатка времени для ухода за детьми.

Ранее сообщалось, что средний возраст жителей Италии достиг рекорда.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянские власти предложили давать землю семьям, у которых родился третий ребенок.
 
Новости дня
Новости разные
 
"40 дней по Анатолию Капскому. Не имели мы права проиграть". Тренер БАТЭ - о победе в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика