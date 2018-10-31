В Италии придумали новый способ повысить рождаемость

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на The Local.





Эта инициатива включена в проект бюджета на следующий год.





Сообщается, что земельный участок смогут получить родители, у которых родится третий ребенок в период между 2019 и 2021 годом, и проживающие в Италии не менее 10 лет.





Отмечается, что земля будет предоставляться им на 20 лет.





В правительстве Италии надеются, что эта мера поможет увеличить уровень рождаемости в стране, который на данный момент является самым низким в Европе.





В 2017 году в Италии было зарегистрировано 464 тыс. новорожденных, что стало для нее рекордным минимумом.





Также сообщается, что данная инициатива поможет эффективнее использовать государственные земли, содержание которых требует значительных финансовых трат.





Однако некоторые эксперты отметили, что передача земель не решит проблему итальянцев, которые не заводят детей из-за безработицы, низких пособий, а также недостатка времени для ухода за детьми.





Ранее сообщалось, что средний возраст жителей Италии достиг рекорда.

