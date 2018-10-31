"Конечно", - сказал В.Ишингер, отвечая на соответствующий вопрос.





Как отметил В.Ишингер, в Мюнхенской конференции по безопасности в последнее время принимают участие большое количество глав государств из стран Европы. "11 лет назад президент России Владимир Путин выступал на МКБ. Я буду рад принимать президента Лукашенко на конференции, когда он захочет принять в ней участие, будь это 2019 или 2020 год", добавил председатель МКБ.





По словам В.Ишингера, его впечатлила приверженность А.Лукашенко к разрешению конфликта в Украине. "Меня впечатлила его стремление как можно скорее разрешить ситуацию и достичь мира на востоке Украины", - сказал он.









"Я надеюсь, что те интересные предложения, которые он (А.Лукашенко - ИФ) выдвинул, к ним прислушается мировое сообщество", - заметил В.Ишингер. При этом он добавил, что его "поразило предложение Беларуси предоставить свои ресурсы и силы, чтобы обеспечить безопасность на востоке Украины".