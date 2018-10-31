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Депутаты Беларуси и Казахстана рассказали, что объединяет их страны

01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Парламентарии Беларуси и Казахстана обсудили в Минске перспективы двухстороннего сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».

Участники встречи отметили, что страны объединяют добрососедские отношения и надежное партнерство. Об этом говорит в первую очередь статистика. В прошлом году стороны наторговали на 650 миллионов долларов. В будущем планируется довести ежегодный товарооборот до 1 млрд долларов.

«Задача вполне достижимая, выполнимая. Конечно, есть определенный перекос внутри торговли. Вы больше экспортируете на казахстанский рынок, нежели мы. Но это вопрос, который не следует драматизировать. Такова экономика наших государств. И мы будем делать все возможное, чтобы увеличивать торговлю», – отметил председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Среди крупных торговых партеров Беларуси Казахстан сегодня на 11-м месте. Беларусь экспортирует в страну сельскохозяйственную технику, грузовые автомобили, тракторы, мясо, мебель и сахар.

А в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом. Объем инвестиций в экономику страны составил более 6 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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По мнению белорусских и казахстанских парламентариев, их государства объединяют добрососедские отношения и надежное партнерство.
 
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