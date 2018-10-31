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Депутаты Беларуси и Казахстана рассказали, что объединяет их страны
01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Участники встречи отметили, что страны объединяют добрососедские отношения и надежное партнерство. Об этом говорит в первую очередь статистика. В прошлом году стороны наторговали на 650 миллионов долларов. В будущем планируется довести ежегодный товарооборот до 1 млрд долларов.
Среди крупных торговых партеров Беларуси Казахстан сегодня на 11-м месте. Беларусь экспортирует в страну сельскохозяйственную технику, грузовые автомобили, тракторы, мясо, мебель и сахар.
А в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом. Объем инвестиций в экономику страны составил более 6 миллионов долларов.
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По мнению белорусских и казахстанских парламентариев, их государства объединяют добрососедские отношения и надежное партнерство.
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