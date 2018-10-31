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Киану Ривз воскрешает из мертвых: смотрите полный трейлер "Репродукции"
Сегодня в минский прокат выходит
В фильме речь пойдет об ученом, семья которого погибла в автокатастрофе. Воспользовавшись разработанными им технологиями, он клонирует жену и детей. Однако вскоре об этом узнает правительство, которое не может оставить такие опасные эксперименты без внимания. Но и так просто отдать вновь обретенную семью герой не намерен.
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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Сегодня в минский прокат выходит триллер "Репродукция"
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