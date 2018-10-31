Сегодня в минский прокат выходит трейлер триллера «Репродукция» с Киану Ривзом в главном роли. По такому случаю смотрим полный трейлер картины.

В фильме речь пойдет об ученом, семья которого погибла в автокатастрофе. Воспользовавшись разработанными им технологиями, он клонирует жену и детей. Однако вскоре об этом узнает правительство, которое не может оставить такие опасные эксперименты без внимания. Но и так просто отдать вновь обретенную семью герой не намерен.

Как говорит режиссер Джеффри Начманофф, фильм затрагивает моральные и этические вопросы, касающиеся того, правильно ли вообще возвращать кого-либо из мертвых.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.



