Главный конкурент Беларуси возвращается на российский рынок мяса

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С 1 ноября Россия снимает запрет на поставку бразильского мяса, введенный почти год назад – с 1 декабря 2017 года. До введения запрета Бразилия значительно опережала Беларусь по объемам поставок мяса в Россию.

Временные ограничения на поставки бразильского мяса в РФ были введены в связи с обнаружением в нем запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин, пишет РБК . На момент запрета Бразилия была крупнейшим поставщиком мяса в Россию. В ноябре 2017 года бразильское мясо на рынке России составляло более 52% всего импорта. За девять месяцев прошлого года в Россию было ввезено свыше 287 тыс. т бразильского мяса, в то время как Беларусь поставила 180,5 тыс. т. Стоимость поставленного в Россию белорусского мяса в 2017 году оценивалась в 885 млн долларов.



Из-за запрета на поставки бразильского продукта мясо в России подорожало: свинина на 30%, курятина — на 35%, российская говядина — на 10%, импортная — на 25%.