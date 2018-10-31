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Главный конкурент Беларуси возвращается на российский рынок мяса
01.11.2018 10:15 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
С 1 ноября Россия снимает запрет на поставку бразильского мяса, введенный почти год назад – с 1 декабря 2017 года. До введения запрета Бразилия значительно опережала Беларусь по объемам поставок мяса в Россию.
Временные ограничения на поставки бразильского мяса в РФ были введены в связи с обнаружением в нем запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин, пишет
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С 1 ноября Россия снимает запрет на поставку бразильского мяса, введенный почти год назад – с 1 декабря 2017 года. До введения запрета Бразилия значительно опережала...
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