Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, прошло во Дворце культуры области. Сюда из разных уголков Приднепровского края собрались люди разных поколений. Прошел праздничный концерт.

На празднике присутствовали почетные гости: председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, помощник Президента — инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, заместитель председателя Могилевского облсовета Светлана Шутова и другие.

— Сегодня мы отмечаем вековой юбилей со дня образования крупнейшей молодежной организации — ВЛКСМ. Это не просто юбилейная дата — это важная веха истории, которая неразрывно связана со становлением государственности, как Советского Союза, так и нашей Беларуси, — подчеркнул в своем выступлении губернатор Владимир Доманевский. — Комсомол прошел славный путь, оставив множество ярких страниц в своей биографии, где есть место победам, подвигам и героям. Комсомол воспитал несколько поколений белорусских граждан настоящими патриотами своего Отечества. Комсомол — не только история. Славную эстафету своего предшественника принял БРСМ, который смог объединить сотни тысяч юношей и девушек. Сегодня у них есть возможность проявить себя в разных сферах и профессиях.

Владимир Доманевский отметил, что в зале присутствуют представители разных поколений, но они во многом схожи в стремлении быть всегда впереди, творить и добиваться поставленных целей.