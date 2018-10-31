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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, прошло во Дворце культуры области

01.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, прошло во Дворце культуры областиТоржественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, прошло во Дворце культуры области. Сюда из разных уголков Приднепровского края собрались люди разных поколений. Прошел праздничный концерт.

На празднике присутствовали почетные гости: председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, помощник Президента — инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, заместитель председателя Могилевского  облсовета Светлана Шутова и другие.

— Сегодня мы отмечаем вековой юбилей  со дня образования крупнейшей молодежной организации —  ВЛКСМ. Это не просто юбилейная дата —  это важная веха истории, которая  неразрывно связана со становлением государственности, как Советского Союза, так и нашей Беларуси, — подчеркнул в своем выступлении губернатор Владимир Доманевский. — Комсомол прошел славный путь, оставив множество ярких страниц в своей биографии, где есть место победам,  подвигам и героям. Комсомол воспитал несколько поколений белорусских граждан настоящими патриотами своего Отечества. Комсомол — не только история. Славную эстафету своего предшественника принял БРСМ, который смог объединить сотни тысяч юношей и девушек. Сегодня у них есть возможность проявить себя в разных сферах и профессиях.

Владимир Доманевский отметил, что в зале присутствуют представители разных поколений, но они во многом схожи в стремлении быть всегда впереди, творить и добиваться поставленных целей.

mogilevnews.by

 
 
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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, прошло во Дворце культуры области. Сюда из разных уголков Приднепровского края собрались люди разных...
 
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