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Приглашение на службу в Департамент охраны МВД Республики Беларусь

01.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Издревле люди, защищающие интересы сограждан, пользовались особым почетом и уважением соплеменников, выделяясь из общей массы особым складом ума, физическим развитием, готовностью незамедлительно прийти на помощь слабым.

Государство и народ всегда с уважением относились к своим защитникам, обеспечивая им особые условия службы, достойное содержание, заслуженные привилегии.

Сложна и многогранна служба сотрудников внутренних дел, направления их деятельности охватывают практически все сферы жизни. Трудно представить себе нормальное функционирование государственных органов, предприятий и учреждений без работы сотрудников органов внутренних дел. Одной из важнейших задач сотрудников  является защита личностных и имущественных интересов граждан.

Приглашение на службу в Департамент охраны МВД Республики Беларусь

Осиповичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает молодых людей в возрасте до 25 лет качественно изменить свою жизнь и продолжить службу в органах внутренних дел.

Оформляющиеся на службу в органы внутренних дел проходят специальный отбор, принимая участие в конкурсе на замещение вакантных должностей. При отборе учитываются моральные и деловые качества, состояние здоровья, уровень образования кандидатов.

Поступившим на службу в органы МВД присваивается специальное звание, для несения службы бесплатно выдается форменное обмундирование. Обеспечивается достойная заработная плата, с выплатой премиальных за качественное выполнение должностных обязанностей.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью от 30 суток более (в зависимости от выслуги лет), не считая времени на дорогу. Проезд к месту проведения отпуска и обратно бесплатный. Имеется ряд других льгот.

По достижении возраста 45 лет, а также после 20 лет службы (в этот срок входит и служба в армии) увольняемые лица имеют право на пенсионное обеспечение.

Если Вы определились с выбором и готовы продолжить службу в органах внутренних дел, то обращайтесь в Осиповичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Подробную информацию можно получить по адресу: г.Осиповичи, ул. Ленинская,41а, или позвонив по телефонам: 8(02235) 77-058 (8 029) 1753400, (8 029) 604-97-64, (8044) 7440081

 
 
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