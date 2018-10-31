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Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Зімовыя віды спорту. Фрыстайл"
01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты "Зімовыя віды спорту. Фрыстайл", сообщили
С 1 ноября выпускаются золотые монеты номиналом Br50 (проба сплава 999, тираж 350 штук), серебряные - номиналом Br10 (проба сплава 925, тираж 1,2 тыс. штук) и медно-никелевые - номиналом Br1 (тираж 2 тыс. штук).
На аверсе монет вверху изображен Государственный герб Республики Беларусь, в центре - стилизованная геометрическая композиция снежинки. Реверс монет содержит изображение фристайлиста в разных стадиях прыжка, в центре надпись в три строки - "Зімовыя віды спорту", внизу по кругу - "Фрыстайл".
Монеты отчеканены в АО "Монетный двор Польши" (Варшава).
Они являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты "Зімовыя віды спорту. Фрыстайл", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей...
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