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В дни школьных каникул работники МЧС провели для ребят экскурсии в пожарные части
01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
У каждого ребёнка звук сирены пожарной машины вызывает интерес, а ещё и побывать в кабине такой техники мечтают все. В дни школьных каникул работники Жлобинского районного подразделения МЧС предоставили такую возможность ребятам из пришкольных лагерей и провели экскурсии в подразделениях.
Пожарные аварийно-спасательные части № 1 и 2 посетили мальчишки и девчонки средних школ № 5, 10, 13, начальной школы № 2, гимназии № 1 г. Жлобина. Спасатели познакомили школьников с пожарной аварийно-спасательной техникой, оборудованием, провели викторины по ОБЖ, а за правильные ответы дети получали небольшие призы. Ребята узнали не только о работе спасателей, но и примерили боевую одежду спасателей и посидели в кабине пожарной машины.
Посетили они и центр оперативного управления, где ребятам напомнили, как правильно вызывать службу МЧС, привели примеры пожаров, которые произошли по причине детской шалости с огнём, напомнили им о соблюдении правил пожарной безопасности дома и на улице.
Экскурсии прошли на ура! Они способствуют лучшему усвоению школьниками знаний по безопасному поведению в различных чрезвычайных ситуациях, а значит в будущем не допустить трагедий с детьми.
Татьяна СЕЛЮК,
специалист группы пропаганды
и взаимодействия с общественностью Жлобинского РОЧС.
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У каждого ребёнка звук сирены пожарной машины вызывает интерес, а ещё и побывать в кабине такой техники мечтают все. В дни школьных каникул работники...
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