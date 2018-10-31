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Черный ящик индонезийского Boeing подняли на поверхность

01.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Черный ящик индонезийского Boeing подняли на поверхность

Спасатели подняли сегодня на поверхность бортовой самописец потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает индонезийский новостной портал Detik.

Сигнал черного ящика запеленговали 31 октября, что сократило площадь поисков. После обнаружения бортовой самописец поместили в специальный контейнер, в ближайшее время он будет доставлен на берег. Как рассказали спасатели, черный ящик находился на глубине около 30 м, он не был поврежден при крушении самолета.

Как сообщалось, Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Обнаружены обломки судна и личные вещи пассажиров. Кроме того, на берег доставлены тела десяти человек и фрагменты тел, проводится их ДНК-экспертиза.


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Спасатели подняли сегодня на поверхность бортовой самописец потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает...
 
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