Житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом

30 октября днем в оперативно-дежурную службу Стародорожского РОВД позвонила 54-летняя жительница Бобруйска. Она сообщила, что находится на даче в Стародорожском районе, и буквально 15 минут назад ее муж через окно проник в дом и в ходе ссоры ударил ножом ее 49-летнего знакомого, угрожал убийством ей самой, после чего скрылся, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Оперативники включились в розыск и вскоре задержали агрессора.