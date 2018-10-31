ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом

01.11.2018 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом
Фото из открытых источников

30 октября днем в оперативно-дежурную службу Стародорожского РОВД позвонила 54-летняя жительница Бобруйска. Она сообщила, что находится на даче в Стародорожском районе, и буквально 15 минут назад ее муж через окно проник в дом и в ходе ссоры ударил ножом ее 49-летнего знакомого, угрожал убийством ей самой, после чего скрылся, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Оперативники включились в розыск и вскоре задержали агрессора. 

Предположительно на преступление подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений пошел из ревности. 

Житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом
Мужчина с ножом ранил семь человек в центре Парижа
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемого задержали менее чем через полтора часа после поступления сообщения в милицию.
 
Новости дня
Новости разные
 
А и Б ищут кратчайшие пути
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика