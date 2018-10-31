Температурные рекорды побиты в Бресте 30 и 31 октября

В Бресте в последние два дня октября обновились температурные рекорды, сообщила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.

В областном центре 30 октября воздух прогрелся до 20,3 градуса. Теплее в этот день было только в 1960 году, когда столбик термометра показывал плюс 19,8. Температурный рекорд в городе был побит и 31 октября, синоптики зафиксировали 19,1 градуса. До этого самым теплым последний день октября выдался в 2001 году - плюс 18,9.

В целом октябрь в Бресте выдался довольно теплым. Среднемесячная температура была на один-два градуса выше климатической нормы. По словам Светланы Жогальской, аналогичные погодные условия были в это время и в прошлом году.