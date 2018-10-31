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Гендиректор TUT.by про «дело БелТА»: было 102 вызова в Следственный комитет

01.11.2018 10:47 — Разное | KYKY  
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На Media Management and IT Forum генеральный директор TUT.by Людмила Чекина высказалась на тему «дела БелТА». Она попросила поддержать независимые СМИ и отметила, что сейчас происходящее в этом деле меньше выносят на публику. По её словам, у одного только TUT.by было 102 вызова в Следственный комитет в рамках «дела БелТА», пишет baj.by.

Обращаясь к залу, Людмила сказала, что поддержка людей помогла «в период острого развития ситуации в августе». Она считает, что в ситуации с этим делом есть проблема «со статусом СМИ, миссией СМИ, которая раздражает чиновников и силовиков».

О несовершенстве беларуского законодательства

По беларускому законодательству любого человека можно задержать на три часа в любое время для выяснения личности − даже если у него при себе документы. Гендиректор говорит, что этим широко пользуются, а после задержания могут легко обвинить в неподчинении сотрудникам милиции. «У нас часто нарушаются права тайны частной жизни, переписки, телефонных переговоров. Силовики и госмедиа легко это нарушают. И с усмешкой говорят, а вы подайте на нас в суд», − говорит Людмила.

О неразглашении информации о частной жизни

Она напомнила, что готовятся изменения в КоАП − введут понятие о разглашении информации о частной жизни. А также готовится новый закон о персональных данных (на примере GDPR в Европейском союзе). Всё это усложнит работу СМИ. «Вы представьте себе, что открываете страницу TUT.by, а там ни одной фамилии, замазанные лица на фото. Это вполне реально, если строго выполнять то, что будет прописано», − говорит Людмила. В цивилизованных странах, по её словам, действует фундаментальное право человека на информацию, сохраняется баланс.

О том, что должно быть в законе

«Все СМИ должны иметь доступ к информации о работе госструктур. Граждане должны иметь доступ к данным о бюджете, работе госорганов. Это должно быть закреплено в законе», − уверена она. Гендиректор говорит, что каждую зацепку в законе можно использовать для давления на редакцию: «Вы выполняете закон о СМИ, а что у вас с инструкцией по работе с отходами?»

О проблемах с законодательством о рекламе

Людмила Чекина утверждает, что нужна либерализация законодательства о рекламе. Приводит в пример медицинскую рекламу − её нужно согласовывать с Минздравом: «Мы пытались помогать нашим рекламодателям решить эти проблемы, и после 4-5 заходов за разрешениями рекламодатель просто отказывался от какой-либо рекламы».

Людмила говорит, что законодательство может быть неплохим, но в ситуации с «делом БелТА» гражданско-правовой конфликт перевели в уголовную плоскость, «что в итоге угрожает существованию ресурсов, которые имеют альтернативную точку зрения».

Юрий Зиссер, сооснователь портала, очень кратко прокомментировал слова Людмилы.

Читайте по теме: Представитель СК ответил комитету ООН про «дело БелТА»: «Это банальное хакерство»

 
 
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На Media Management and IT Forum генеральный директор TUT.by Людмила Чекина высказалась на тему «дела БелТА». Она попросила поддержать независимые СМИ и отметила, что сейчас...
 
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