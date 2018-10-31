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Верховный суд Мексики разрешил употреблять марихуану для отдыха

01.11.2018 10:15 — Разное | KYKY  
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Верховный суд Мексики рассмотрел два иска от граждан страны и признал законным употребление марихуаны в рекерационных целях (то есть для отдыха, развлечения), пишет «Дождь» со ссылкой на The Associated Press. Теперь в стране могут предложить законодательно легализовать каннабис.

Это не первый случай такого решения Верховного суда − раньше было ещё три. Пяти подобных решений достаточно, чтобы создать прецедент для других судебных инстанций в Мексике. При рассмотрении исков по этой теме они должны будут учитывать решения Верховного суда.

В парламент страны поступит на рассмотрение вопрос о легализации рекреационной марихуаны. Если его примут, то ранее осуждённых за хранение каннабиса могут выпустить из тюрьмы. К слову, марихуана в Мексике не совсем запрещена − в 2016 году её разрешили использовать в медицинских целях.

А где ещё её легализовали

30 июля в Грузии отменили наказание за употребление марихуаны, 19 сентября в ЮАР её разрешили использовать в личных целях. В середине октября в Канаде вступил в силу закон о полном легализации марихуаны − её там можно не только употреблять и выращивать (в ограниченном количестве), но и покупать и продавать. А в Таиланде увидели, как Канада и Австралия зарабатывают на использовании каннабиса в медицинских целях − и теперь тоже хотят частично легализовать его. В 2013 году использование марихуаны в рекреационных целях легализовали в Уругвае.

Читайте по теме: Россиянку осудили на 3 года за 1 грамм марихуаны на беларуской границе

 
 
Ссылка на источник 24
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Верховный суд Мексики рассмотрел два иска от граждан страны и признал законным употребление марихуаны в рекерационных целях (то есть для отдыха, развлечения),...
 
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