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Верховный суд Мексики разрешил употреблять марихуану для отдыха
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Верховный суд Мексики рассмотрел два иска от граждан страны и признал законным употребление марихуаны в рекерационных целях (то есть для отдыха, развлечения), пишет «Дождь» со ссылкой на The Associated Press. Теперь в стране могут предложить законодательно легализовать каннабис.
Это не первый случай такого решения Верховного суда − раньше было ещё три. Пяти подобных решений достаточно, чтобы создать прецедент для других судебных инстанций в Мексике. При рассмотрении исков по этой теме они должны будут учитывать решения Верховного суда.
В парламент страны поступит на рассмотрение вопрос о легализации рекреационной марихуаны. Если его примут, то ранее осуждённых за хранение каннабиса могут выпустить из тюрьмы. К слову, марихуана в Мексике не совсем запрещена − в 2016 году её разрешили использовать в медицинских целях.
А где ещё её легализовали
30 июля в Грузии
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