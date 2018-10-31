Subaru и Toyota отзовут более 400 тысяч автомобилей по всему миру

Японские Toyota Motor Corp. и Subaru Corp. отзовут свыше 400 тыс. автомобилей по всему миру для ремонта неисправной части двигателя, из-за которой может произойти остановка автомобиля во время движения.

Кампания затрагивает некоторые из наиболее популярных моделей Subaru, включая Forester, Impreza и BRZ, которые были произведены с января 2012 года по сентябрь 2013 года. На японском рынке это затронет 101 тыс. машин, сообщает MarketWatch.

Toyota отзывает 80 тыс. автомобилей. В том числе в США это касается около 25 тыс. спортивных машин Scion FR-S, выпущенных в период с марта 2012 года по июль 2013 года.