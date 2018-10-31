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Ежегодный форум для представителей fashion-бизнеса Belarus Fashion Forum пройдет 16-17 ноября

01.11.2018 10:42 — Разное | Интерфакс  
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Belarus Fashion Forum – ежегодная образовательная платформа, где эксперты и практикующие профессионалы из разных стран делятся опытом в разных направлениях fashion-бизнеса.

Главной задачей форума является обсуждение практического опыта в сфере моды и специфики ведения fashion-бизнеса в ЕС, а также международный опыт выхода продукта на новый рынок, увеличение продаж, эффективное планирование ассортимента, ведения бизнеса в эпоху информационных технологий, создание коллекции опережая тренды.

Ежегодный форум для представителей fashion-бизнеса Belarus Fashion Forum пройдет 16-17 ноября

В деловой программе примут участие следующие эксперты:

Маттео Барди - арт-директор Green Carpet, модный эксперт и охотник за стильным продуктом из Европы для Азиатского рынка, является владельцем The Hive Showroom. Владелец студии Mattori, скаут тренд-агентства MIPEL. Он основной докладчик на международных семинарах индустрии моды в Италии, fashion-журналист.

В рамках Belarus Fashion Forum Маттео поделится опытом и расскажет о том, как обратить внимание закупщика в эпоху большой конкуренции и глобализации.

Кидест Теклу является сотрудником по программам в секторе хлопка, текстиля и одежды в Международном торговом центре (МТЦ).

В рамках форума Кидест раскроет тему повышения квалификации и конкурентоспособность экспорта в индустрии моды.

Симона Иронико - опытный академик с докторской степенью в области маркетинга и делового общения. В настоящее время она является руководителем программы трехлетних курсов fashion бизнеса в Институте Марангони в Милане, где она работает старшим преподавателем в области маркетинга моды, методов исследований и социологии моды.

В рамках выступления в Минске Симона уделит особое внимание стратегическому маркетингу fashion-компаний в частности брендингу.

Яна Чирко -  советник российской практики международной юридической компании Dentons в области ИС, ИТ и телекоммуникаций, а также партнером центра продюсирования проектов в области моды и высоких технологий Dimension Link. Проводить консультации по законодательству двух стран (Россия и Беларусь) и более 10 лет специализируется в праве в области моды, праве интеллектуальной собственности, правового регулирования Интернета, электронной коммерции, информационных технологий и управления интеллектуальными правами.

Яна проведет юридический практикум на тему технологий в области моды и расскажет о том, как защитить свой бренд в эпоху digital.

Джулиус Форго – стилист, художественный директор и fashion-консультант. Имеет опыт работы с такими компаниями как Burberry, Nike, Diesel, Vogue · L´oréal, Spiegel, Goethe Institut, ESMOD, Coca Cola, DHL и многими другими.

В рамках форума Джулиус поделится опытом и расскажет о роли стилиства в создании fashion-кампаний.

Фиона Коулман завоевала международную репутацию в качестве консультанта по прогнозированию цвета и тенденций для брендов и розничных продавцов. Она начала свою карьеру в качестве дизайнера для таких брендов, как Paul Smith, Uniqlo, M & S, Benetton и Evisu. Затем провела 10 лет в WGSN, презентуя тренды в Китае, США, Европе и Южной Америке на 2-3 года вперед. Регулярно выступая на выставках , Фиона также является преподавателем университета и работает с Intercolor - глобальной платформой для исследований и разработок в области цветовых тенденций.

В рамках Belarus Fashion Forum Фиона поделится тенденциями сезона осень-зима 2019-2020.

Катя Работа - шеф-редактор проектов BE IN OPEN. Катя считает, что сегодня бренду, чтобы оставаться современным и востребованным на рынке, важно выстраивать грамотную контентную стратегию. На лекции она разберет кейсы успешных модных бизнесов: наращивание лояльной аудитории, выход на зарубежный рынок, повышение частоты упоминаний в СМИ.

Янина Гончарова - креативный директор агентства PR и коммуникаций "Открытый подиум", консультант Европейского банка реконструкций и развития, fashion-консультант, режиссер, креативный директор проекта Belarus Fashion Week.

Янина поделится опытом и расскажет как "выжить" арт-бренду в эпоху быстрой моды.

В рамках форума запланирована секция панельных дискуссий: вечерняя программа для молодых специалистов fashion-бизнеса, где специалисты дня обсуждают острые темы fashion-бизнеса.

Так, 16 ноября пройдет панельная дискуссия при участии национальных и международных специалистов по оффлайн и онлайн продажам.

Период проведения мероприятия: 16 – 17 ноября 2018 г.

Место проведения: Event пространство "210 metrov", Минск, улица Чапаева, 3.

Билеты можно приобрести на сайте bezkassira.by.

В стоимость каждого билета входит бизнес-продукция и услуги синхронного перевода.

 
Теги: Минск
 
 
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Belarus Fashion Forum – ежегодная образовательная платформа, где эксперты и практикующие профессионалы из разных стран делятся опытом в разных направлениях fashion-бизнеса.
 
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