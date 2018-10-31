Антитеррористические ведомства СНГ и ООН договорились о сотрудничестве

Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ и Контртеррористическое управление ООН будут сотрудничать в сфере обмена информацией и консультироваться по вопросам борьбы с террором.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро АТЦ СНГ, в минувшую среду в Ташкенте руководитель центра Андрей Новиков и заместитель Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с терроризмом Владимир Воронков подписали меморандум о взаимопонимании между ООН в лице ее контртеррористического управления (КТУ ООН) и АТЦ.

"В рамках документа стороны получат возможность инициировать совместные проекты и программы в области борьбы с терроризмом для поддержки сбалансированной имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, осуществлять обмен информацией, проводить совместные мероприятия и консультации в области предотвращения терроризма, борьбы с его финансированием, безопасности и управления границами, противодействия использования Интернета в террористических целях, а также обеспечения защиты критически важных объектов", - заявили в пресс-бюро.

Подписание меморандума состоялось на полях Шестой международной конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ", которая проходит в Узбекистане, добавили там.