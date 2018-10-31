В Беларуси создадут институт финансовых брокеров

В Беларуси по инициативе Национального банка может быть создан институт финансовых брокеров, которые оказывают консультационные услуги потребителям финансовых услуг.

Проект соответствующего госрешения направлен в банки для предоставления замечаний и предложений.

В соответствии с проектом, Нацбанк будет регулировать деятельность финансовых брокеров и вести соответствующий реестр. Также Нацбанк установит требования, предъявляемые к деловой репутации и квалификации брокеров. При этом соответствующая деятельность лиц, которые не включены в реестр брокеров, будет являться незаконной и поэтому запрещенной.

Суть деятельности лиц, которые будут называться финансовыми брокерами, заключается в оказании на возмездной основе юридическим и физическим лицам консультационных услуг по финансовым продуктам и услугам, предоставляемым банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, лизинговыми и микрофинансовыми организациями.

Такой деятельностью смогут заниматься как юридические, так и физические лица (ИП), резиденты и нерезиденты Беларуси.

Помимо консультаций по выбору финансовых услуг брокеры смогут проводить оценку платежеспособности клиента, договариваться с поставщиком финуслуг о возможности финансирования клиента.

Брокеры могут быть зависимыми (т.е. входить в структуру поставщика финуслуг или иметь с ним договорные отношения) или независимыми (действуют на основании договоров с клиентами, без договоров с поставщиками услуг).