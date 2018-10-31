Сербия и Косово должны представить отчет о прогрессе в переговорах в феврале в Мюнхене - Ишингер

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пригласил Сербию и Косово предоставить отчет о прогрессе в переговорах.

"Переговоры идут между главами двух стран – президентом Сербии и президентом Косово при участии представителя ЕС по внешним связям Федерики Могерини. Я уже пригласил и президента Сербии, и президента Косово предоставить отчет о том прогрессе, который был достигнут в последнее время непосредственно уже на встрече Мюнхенской конференции в феврале", - сообщил В.Ишингер журналистам в четверг в Минске.

По его словам, "мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы этот переговорный процесс двигался в правильном направлении".

В.Ишингер констатировал, что переговоры по Косово – "непростое направление деятельности".

"Я как человек, который непосредственно вовлечен в переговорный процесс по Косово, имею представление, насколько тяжело вообще этот вопрос может развиваться. Поэтому очень важно, что представители обеих сторон обратились с просьбой более активной помощи международного сообщества для того, чтобы достичь окончательного урегулирования конфликта и достичь взаимного признании и Сербии и Косово", - сказал глава МКБ.