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Пиджаки, свист и укулеле: Минск готовится встречать звездную гостью LP

01.11.2018 10:46 — Разное | Tut.by  
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Лаура Перголицци, более известная как LP, выступит в Минске 11 апреля: автор суперхита Lost on you представит минчанам свой новый альбом, который увидит свет уже через месяц. Билеты на концерт поступили в продажу сегодня.


Фото: rds.it

Лаура Перголицци ворвалась на музыкальный Олимп в 2016 году, а теперь кажется, что среди звезд первой величины она давным-давно. Ее называют наследницей традиций Дженис Джоплин и Ареты Франклин, ее первой из всех женщин выбрал своим послом культовый гитарный бренд C. F. Martin.

Специально для поклонников LP уже выпустила клипы на несколько композиций с новой пластинки. В клипе Girls Go Wild Лаура в сверкающем пиджаке играет на укулеле на тропическом островке, запрятанном в темном ангаре.

А в новом клипе Recovery певица делится печальной историей неудачных отношений. Этот клип, вышедший вскоре после Girls Go Wild, доказывает, что Лаура может быть не только задиристой хулиганкой, но и лирической героиней, способной на глубокие нежные чувства.

У LP множество узнаваемых фишек: своеобразный тембр голоса, залихватский свист и неизменная укулеле. По словам певицы, именно миниатюрную гавайскую гитару из всех вещей она взяла бы с собой на необитаемый остров. Да и сценический имидж LP ни с кем не спутаешь: она обожает элегантные мужские пиджаки, в которых кажется себе похожей на Брайана Ферри, музыкантов The Beatles, The Rolling Stones или Дэвида Боуи. Костюмы для певицы шьют на заказ, и она всегда просит сделать их чуточку тесноватыми.

Когда: 11 апреля 2019, 20.00.

Где: .

Сколько: от 85 до 150 рублей.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.


 
Теги: Минск
 
 
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Лаура Перголицци выступит в Минске 11 апреля: автор суперхита Lost on you представит минчанам свой новый альбом.
 
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