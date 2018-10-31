А и Б ищут кратчайшие пути

Как совместить экономическую и транспортную логистику с политической логикой? Вопрос не праздный и задается в наше время все чаще. Хотя ответ на него совсем простой: конечно же, транспортно-экономическую логистику очень легко совместить с политической, ведь в основе и того и другого лежит… простая логика! То есть база у них должна быть одна и та же. А логика (от древнегреческого λόγος – «рассуждение», «мысль», «разум») – это «наука о правильном мышлении», «способность к рассуждению», проще говоря, она и есть здравый смысл.

Единственный вариант, при котором не удается совместить экономическую логистику с политикой – это когда чья-то политика алогична! То есть не укладывается в здравый смысл и правильное мышление…

Международные отношения так уж устроены, политику в них всегда проводят, как минимум, две стороны – на то они и отношения! К двум сторонам, а, значит, и к двум политикам, может присоединиться третья, четвертая… шестая… десятая… да хоть сто! Или сто девяносто, по числу членов ООН. И все складно у них получится лишь тогда, когда при всем различии национальных политик все они, тем не менее, опираются именно на логику, т. е. на здравый смыл. Зато если хоть одна сторона не захочет быть здравомыслящей, то и у остальных не выйдет ничего путного.

Тогда, чтобы дело не стояло, открывается один путь – своеобразная транспортно-политическая логистика! – действовать по принципу «семеро одного не ждут» и обойти препятствие, кто бы им не возжелал быть. Ведь в международных отношениях, а в них участвуют свободные и суверенные страны, ни у кого нет блокирующего права.

В белорусско-литовских отношениях все могло бы быть просто замечательно. И все к тому шло, особенно если исходить из той политической и экономической логики, которую реализует Минск. А она базируется на нескольких бесспорных постулатах. Во-первых, Александр Лукашенко всегда и везде говорит открыто: соседей для своих стран не выбирают, все соседи от Бога. А это значит, что своих соседей белорусы уважают, воспринимают такими, какие они есть, и не хотят их переделывать. Логично? – абсолютно! К тому же рационально: у Беларуси своих собственных задач хватает, чтобы тратить драгоценные ресурсы на решение чужих проблем. Это – во-вторых!

Ну, а в-третьих, Минск четко знает географическую и геометрическую логику, которая известна со школьной скамьи и укладывается в концепцию многовекторности белорусской внешней политики, а именно – «кратчайший путь от точки А до точки Б всегда пролегает по прямой».

«Всегда ли?» – усомнились в Вильнюсе. Но при этом не обратили внимания на два важных фактора. Первый: Литва находится как раз на том кратчайшем пути между ее же балтийским портом Клайпедой и Беларусью, лишенной в результате развала СССР доступных выходов к морю, который обеспечивает Вильнюсу существенные экономические выгоды. Второй: сама концепция белорусской многовекторности предполагает немалую гибкость. В случае чего Минск может любой вектор легко поменять на другой. Словом, в его многовекторности нет ничего вечного, одна сплошная прагматика.

Быть может, вильнюсские власти не очень прагматичны? Думать так заставляют некоторые факты. Один, например, такой. В 2009 году эти власти под давлением своих новых «родственников» из большой семьи под названием «ЕС» взяли и отказались от лакомого куска прибылей, которые могли бы иметь, экспортируя электроэнергию на всю Прибалтику и даже в Калининградскую область России, и закрыли свою собственную, прекрасно действующую Игналинскую АЭС.

Ладно, это их право и суверенный выбор. Хотя вопросы остаются… Конечно, Игналинская АЭС – это наследие СССР, но не со всем же наследием нужно бороться?! В конце концов, Игналинская АЭС – это не памятник, а действующий промышленный объект, к тому же делавший Литву энергетическим монополистом во всей Прибалтике.

От сих явных выгод Вильнюс отказался из каких-то «высших соображений», но уж точно не из логики. Это делает ему честь, особенно, в Евросоюзе, но не более того, ведь никаких компенсаций он так и не получил. А вот логика – простая логика! – подсказывала: свято место пусто не бывает.

И вот его в ближайшее время займет Белорусская АЭС. Кстати, построенная по самому последнему слову техники и науки и, значит, самая безопасная в мире. И, будем надеяться, экономически выгодная.

Чтобы так и случилось, необходимо взаимодействие со всеми странами-соседями, которые, будь у них промышленный рост, будут крайне заинтересованы импортировать по короткому транспортному плечу белорусскую атомную электроэнергию. Уверен, так и будет, а пока хватит и внутреннего рынка для первого энергоблока в Островце.

Пытаться из-за бугра остановить его запуск бессмысленно. Так же, как гоняться за упущенными в 2009-м году выгодами. Еще нелогичней – гоняясь за этими фантомными прибылями прошлого, упускать выгоды сегодняшние и вполне реальные! Ведь Клайпедский порт работает нынче, как минимум, на треть за счет белорусских грузов. А Литва – прекрасная страна, с хорошей транспортной инфраструктурой, шикарными дорогами, позволяющими без дополнительных затрат наращивать этот оборот. Который становился бы прочной экономической основой для всего сотрудничества Литвы и Беларуси.

Клайпеду можно назвать «синицей в руках» белорусско-литовских отношений, и стоит ли ее упускать ради ингалинского «журавля», который давно улетел?

Похоже, в Вильнюсе не смогли найти ответ на это простой вопрос. Даже делали «звонок другу» – обращались и в Брюссель, и в Вашингтон: noreplay! А всего-то надо было сложить «два плюс два»: если Литва пытается всеми доступными ей средствами блокировать введение в строй Белорусской АЭС, то есть нанести Беларуси серьезный экономический ущерб, то почему Беларусь должна экономически поддерживать Литву, загружая своим экспортом порт Клайпеды и внося в литовский ВВП немалую долю – 6 процентов?

Где логика в таком неравноправном уравнении?

Логику восстановил Президент Беларуси. Перед новым послом в Латвии он поставил задачу обеспечить для Беларуси «беспрепятственный, нормальный выход к морю». «Выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так нужно делать упор на Латвию, – заявил Лукашенко. – Нужно сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью». Похоже, и сама Рига давно уже надеялась на такое развитие событий, потому что говорила с Минском, как двум странам совместно заработать, а не о «европейском выборе» и «демократии».

Что ж, все логично: в создавшихся условиях точка Б ищет кратчайший путь к точке А, и кто тому виной, что вопреки географии, путь этот оказался короче через Латвию? У которой есть тоже порты на Балтике.