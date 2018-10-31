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«Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза»

01.11.2018 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза»
Фото из открытых источников

Приближается самый любимый зимний праздник - Новый год. С особым нетерпением подарки и встречи с волшебством ждут дети.

Осуществить мечты ребят по доброй традиции помогает РУП «Белпочта» - с 1 ноября принимаются заказы на услугу «Поздравление Деда Мороза».

Поздравление от Деда Мороза порадует детей и подарит прекрасное настроение взрослым. Наборы для творчества и создания праздничной атмосферы в канун Нового года станут увлекательным  занятием для всей семьи, а сказочный Глазастик принесет удачу в ваш дом.

«Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза»
Фото: Белпочта

Оформить и оплатить заказ на «Поздравление Деда Мороза» можно в любом отделении почтовой связи Республики Беларусь на кассах и платежно-справочных терминалах; с помощью интернет-сервиса «Поздравление Деда Мороза» и у почтальона на дому/в офисе.

Новогодний сюрприз также могут оформить и получить жители стран СНГ и дальнего зарубежья. Стоимость услуги будет зависеть от выбранного поздравления: от 8,5 до 23 рублей для жителей Беларуси, от 20 до 35 рублей – для зарубежных получателей.

Заказы по Беларуси принимаются до 23 декабря 2018 года, за пределы республики – до 1 декабря 2018 года.

 

 
 
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Осуществить мечты ребят по доброй традиции помогает РУП «Белпочта» - с 1 ноября принимаются заказы на услугу «Поздравление Деда Мороза».
 
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