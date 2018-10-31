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"Ни на кого не держу зла". Как Саша из Вилейки трижды умирал после ДТП, но выжил

01.11.2018 10:57 — Разное | Tut.by  
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12 лет назад Саша случайно оказался в машине товарища, который сел пьяным за руль. При обгоне водитель не справился с управлением и столкнулся с «Москвичом». В этой аварии погибла 80-летняя женщина. А Саше врачи не давали шансов на жизнь. Сначала была кома, потом в прямом смысле воскрешение, следом — долгая реабилитация. Этот удар судьбы не сломил мужественного парня. Историей о том, что пришлось пережить, он поделился с kraj.by.

На интервью 34-летний Саша Сырокваш пришел уверенной походкой. Ничто не выдает того, что он пережил после аварии. Кроме одного: к нему так и не вернулась речь. Саша общается через тетрадь, улыбается, в жестах — спокойствие.


Саша Сырокваш 12 лет назад попал в аварию

Страшная авария случилась по дороге в Сморгонь 26 августа 2006 года. О том, что произошло в тот день, мама Саши Светлана до сих вспоминает с дрожью в голосе.

—  Саша к своей девушке собирался поехать, а тут товарищ пришел выпивший и попросил Сашу за руль сесть. Он согласился, свозил его в рыбхоз под Вилейкой и вернулся обратно. А когда собрался уходить, тот предложил подвезти до дома, но почему-то не остановился, не высадил Сашу. Помчался в Сморгонь к другу и по дороге попал в аварию.

Перед Mercedes, в котором ехал Саша, с обочины выезжал «Москвич». Водитель не сумел его объехать. В результате ДТП погибла 80-летняя пассажирка, которая сидела на заднем сиденье «Москвича». А Сашу с товарищем увезла скорая.

— У меня внутри была тревога, я чувствовала, что что-то случилось, но надеялась, что Саша в Сморгони. А вечером, когда он не вернулся домой, позвонила в милицию. Мне сказали перезвонить в приемный покой. Там и сообщили, что Саша в реанимации, а друга увезли в Боровляны, — вспоминает мама Саши.

Диагноз врачей прозвучал как приговор: перелом основания черепа, ушиб мозга, травмы ног и внутренних органов. А потом — кома и вставленная в горло трубка. В этом состоянии Саша пролежал месяц. Врачи по-прежнему не давали никаких шансов и в один из дней собирались отключать аппарат искусственной вентиляции легких. Мама Саши в отчаянии обратилась в Министерство здравоохранения. Отреагировали оперативно и прислали в Вилейку профессора.

— Вместе с Сашей в коме после аварий лежали еще двое парней. Врач посмотрел и сказал: «Парень сильный, должен выкарабкаться!» Сашу забрали в Боровляны и уже там отметили, что вилейские врачи молодцы, все сделали правильно и вовремя. Назначили лечение и отправили домой. Когда Саша после комы открыл глаза, ничего не понимал. Меня охватили и радость, и ужас. Что будет дальше? Я боялась, что он останется «растением». Врачи говорили, что будет разговаривать, а вот ходить — вряд ли. А получилось наоборот, — рассказывает мама Саши.

С этих пор потянулись долгие дни реабилитации. Ноги были как чужие, звуки не хотели складываться в слова.

— В больнице со мной возилась мама. Друг сделал большой алфавит, чтобы я учился складывать слова, мычал понемногу и одновременно учился заново есть, пить и ходить. Сначала до окна, потом — от окна к двери — ходить помогал папа, — вспоминает Саша.


Реабилитация после случившегося была долгой. Саша заново учился есть, пить, ходить

Через три года после этой аварии Саша встал на ноги. Но до этого в буквальном смысле слова умирал три раза.

— Когда я из комы вышел, врачи удалили из горла трубку, чтобы заживало, и отправили домой. Тем утром я остался дома один — все ушли на работу. Я задыхаться стал. Вышел с трудом из дома и направился к соседям. Те вызвали скорую. Родители примчались, нашли машину и отвезли в больницу. В пути я уже отключился. Это была клиническая смерть, но врачи спасли, — вспоминает Саша.

Еще через полгода после аварии вилейские врачи увидели, что у Саши разорвана диафрагма сердца.

— Обычно с такой травмой шансы выжить нулевые. Но я выкарабкался. И после этого снова выжил: мы веранду ремонтировали. Я помогал родителям. И тут рама упала, а стекло оказалось прямо возле сонной артерии…

После аварии Саша познавал мир заново. Сначала был замкнут, но все изменила поездка в оздоровительный центр «Надежда», где парень познакомился с особенными парнями и девушками. Коллективу центра Саша тоже понравился, и ему предложили здесь поработать, убирать территорию.


Саша считает, что авария сделала его сильнее

В ходе следствия выяснилось, что водитель, попавший в ту жуткую аварию, двигался со скоростью более 150 км/ч. Про суд Саша говорит лаконично, словно это было совсем неважно:

— Сначала в этой аварии обвиняли меня. Но областной суд оправдал и судил настоящего виновника. До этого он не пытался со мной увидеться и даже не извинился. Но я его ни в чем не виню. Просто обидно, что он так поступил: знал, что сам был за рулем, но не признался. Ему дали 5 лет вольного поселения. А для меня было важнее, что я выжил, что я на ногах! — говорит Саша.

Вилейчанин признается, что эта авария сделала его сильнее, а бороться с болезнью помог оптимизм и поддержка близких людей.

— Я думаю, что это ДТП было уроком для меня. До аварии я был чересчур шустрый и уверенный в себе, — откровенничает Саша. —  Я очень ценю жизнь хотя бы за то, что у меня появился еще один шанс прожить ее снова. Не хочу думать о том, что будет завтра. Просто хочу, чтобы все было хорошо, иметь семью и детей. Большего не надо.

 
 
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Сначала была кома, потом в прямом смысле воскрешение, следом - долгая реабилитация. Этот удар судьбы не сломил мужественного парня.
 
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