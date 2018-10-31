СК и КГБ открещиваются от Израилевича, источники настаивают на задержании

Ни Следственный комитет, ни Комитет Госбезопасности, задержание бизнесмена Аркадия Израилевича не подтверждают. Однако источники настаивают, что против бизнесмена была совершена провокация.

В СК появившуюся накануне вечером информацию о задержании известного бизнесмена Аркадия Израилевича так и не подствердили. Официальный представитель КГБ Андрей Ярош сообщил, что Комитет госбезопасности бизнесмена не задерживал, пишет БелаПАН .

Между тем, портал tut.by со ссылкой на свои источники задержание подтверждает.

«Аркаши стало слишком много [в информационном поле]. А когда у тебя еще много недоброжелателей…» — сообщил порталу знакомый бизнесмена. Еще один собеседник надеется, что завтра «[по истечении 72 часов] Аркадий Львович окажется на свободе», потому что была «чистая провокация». «Никто взятки не давал. Это неправда. Была подставная риелтор», — утверждает он.