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СК и КГБ открещиваются от Израилевича, источники настаивают на задержании

01.11.2018 11:10 — Разное | БДГ  
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Ни Следственный комитет, ни Комитет Госбезопасности, задержание бизнесмена Аркадия Израилевича не подтверждают. Однако источники настаивают, что против бизнесмена была совершена провокация.

В СК появившуюся накануне вечером информацию о задержании известного бизнесмена Аркадия Израилевича так и не подствердили. Официальный представитель КГБ Андрей Ярош сообщил, что Комитет госбезопасности бизнесмена не задерживал, пишет БелаПАН.

Между тем, портал tut.by со ссылкой на свои источники задержание подтверждает. 

«Аркаши стало слишком много [в информационном поле]. А когда у тебя еще много недоброжелателей…» — сообщил порталу знакомый бизнесмена. Еще один собеседник надеется, что завтра «[по истечении 72 часов] Аркадий Львович окажется на свободе», потому что была «чистая провокация». «Никто взятки не давал. Это неправда. Была подставная риелтор», — утверждает он.

Напомним, что накануне  «Наша нiва» сообщила о задержании бизнесмена Аркадия Израилевича за попытку дачи взятки.

 
 
 
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Ни Следственный комитет, ни Комитет Госбезопасности, задержание бизнесмена Аркадия Израилевича не подтверждают. Однако источники настаивают, что против...
 
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