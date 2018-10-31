100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин

Новости США. Раскрылась тайна главного образа на Хэллоуин – модель Хайди Клум показала свой костюм.

Клум организовала вечеринку, а образ модели превзошел все ожидания.





Хайди Клум и ее бойфренд – музыкант Том Каулитц – нарядились в Шрека и Фиону.





Костюмы были невероятно сложными. Для их создания потребовалось несколько часов. Пошаговый процесс создания образа модель публиковала на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/heidiklum



Фото: instagram.com/heidiklum

Незадолго до праздника Клум начала дразнить подписчиков и подогревать интерес к своему образу – она выкладывала фото своих предыдущих нарядов.

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Модель не раз рассказывала, что когда дело доходит до выбора костюма на Хэллоуин, то она становится «просто безумной».



Том Каулитц и Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Поклонники оценили образы и отметили, что удалось достичь максимального сходства.