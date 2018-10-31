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100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин

01.11.2018 10:50 — Разное | СТВ  
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Новости США. Раскрылась тайна главного образа на Хэллоуин – модель Хайди Клум показала свой костюм.

Клум организовала вечеринку, а образ модели превзошел все ожидания.

100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин

Хайди Клум и ее бойфренд – музыкант Том Каулитц – нарядились в Шрека и Фиону.

100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин

Костюмы были невероятно сложными. Для их создания потребовалось несколько часов. Пошаговый процесс создания образа модель публиковала на своей странице в Instagram.

100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин
Фото: instagram.com/heidiklum

100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин
Фото: instagram.com/heidiklum

Незадолго до праздника Клум начала дразнить подписчиков и подогревать интерес к своему образу – она выкладывала фото своих предыдущих нарядов.

Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин (смотрите здесь). 

Модель не раз рассказывала, что когда дело доходит до выбора костюма на Хэллоуин, то она становится «просто безумной».

100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин
Том Каулитц и Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Поклонники оценили образы и отметили, что удалось достичь максимального сходства. 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости США. Раскрылась тайна главного образа на Хэллоуин – модель Хайди Клум показала свой костюм. Клум организовала вечеринку, а образ модели превзошел все...
 
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