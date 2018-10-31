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100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин
Новости США. Раскрылась тайна главного образа на Хэллоуин – модель Хайди Клум показала свой костюм.
Клум организовала вечеринку, а образ модели превзошел все ожидания.
Хайди Клум и ее бойфренд – музыкант Том Каулитц – нарядились в Шрека и Фиону.
Костюмы были невероятно сложными. Для их создания потребовалось несколько часов. Пошаговый процесс создания образа модель публиковала на своей странице в Instagram.
Незадолго до праздника Клум начала дразнить подписчиков и подогревать интерес к своему образу – она выкладывала фото своих предыдущих нарядов.
Модель не раз рассказывала, что когда дело доходит до выбора костюма на Хэллоуин, то она становится «просто безумной».
Поклонники оценили образы и отметили, что удалось достичь максимального сходства.
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Новости США. Раскрылась тайна главного образа на Хэллоуин – модель Хайди Клум показала свой костюм. Клум организовала вечеринку, а образ модели превзошел все...
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