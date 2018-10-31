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Этот шоколадный напиток поможет взбодриться и вылечить простуду: простой рецепт

01.11.2018 10:47 — Разное | СТВ  
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:  
Утро, если вы хотите взбодриться и вылечить простуду, лучше всего пить напиток с шоколадом. Для полезного коктейля нам понадобятся: молоко, корица, горький шоколад, сахар и соль.  

Как приготовить полезный напиток из шоколада? Узнаете, посмотрев видеоматериал.    

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:  Утро, если вы хотите взбодриться и вылечить простуду, лучше всего пить напиток с шоколадом. Для полезного коктейля нам...
 
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