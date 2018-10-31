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В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях

01.11.2018 10:45 — Разное | СТВ  
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Новости Португалии. Власти Португалии приняли закон, запрещающий участие диких животных в цирковых выступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях

Согласно документу, до 2024 года владельцы должны будут передать животных в специальные приюты, имитирующие дикую природу, предварительно внеся своих подопечных в специальный правительственный реестр. Хозяевам будет выплачена компенсация.

В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях

 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Португалии. Власти Португалии приняли закон, запрещающий участие диких животных в цирковых выступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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