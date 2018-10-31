|
В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях
Новости Португалии. Власти Португалии приняли закон, запрещающий участие диких животных в цирковых выступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно документу, до 2024 года владельцы должны будут передать животных в специальные приюты, имитирующие дикую природу, предварительно внеся своих подопечных в специальный правительственный реестр. Хозяевам будет выплачена компенсация.
Новости по теме
Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ
В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях
Бортовой самописец индонезийского Боинга подняли со дна Яванского моря
СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности
«Минск имеет особенное значение в процессе диалога между разными странами» – Посол Сербии в Беларуси на Мюнхенской конференции
Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: Лучше годы переговоров, чем один день войны
В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея
Премьер-министр Сербии поблагодарила Александра Лукашенко за поддержку их народа в сложное время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Португалии. Власти Португалии приняли закон, запрещающий участие диких животных в цирковых выступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)