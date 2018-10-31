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Бортовой самописец индонезийского Боинга подняли со дна Яванского моря
Новости Индонезии. Со дна Яванского моря поднят бортовой самописец индонезийского Боинга, который потерпел крушение 29 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время его отправят на расшифровку.
31 октября специалисты зафиксировали сигнал черного ящика на глубине около 30 метров. После получения фото- и видеоинформации к месту расположения части фюзеляжа спустились аквалангисты. В операции были задействованы свыше полусотни водолазов. Позже корпус самолета также будет поднят из воды.
Напомним, в авиакатастрофе погибли 189 человек.
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Бортовой самописец индонезийского Боинга подняли со дна Яванского моря
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Новости Индонезии. Со дна Яванского моря поднят бортовой самописец индонезийского Боинга, который потерпел крушение 29 октября, сообщили в программе Новости «24...
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