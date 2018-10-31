Один погиб, трое в реанимации. Ночью в Речицком районе авто разорвало после наезда на дерево

В Речицком районе ночью произошло ДТП. Один человек погиб, трое — в реанимации, сообщает dneprovec.by.





Трагедия произошла 1 ноября примерно в 1.20 недалеко от деревни Гончаровка Речицкого района.





На месте ДТП работают следователи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Он погиб.

Находящиеся в момент аварии в салоне пассажиры — две девушки и парень — доставлены в реанимацию.