Грузовой поезд сбил парня вблизи Ганцевичей

Несчастный случай произошел 31 октября примерно в 19.50 на железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи.

Молодой человек пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода. Парень никак не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист грузового поезда, пишет БЕЛТА .

В результате наезда пострадавший был экстренно доставлен реанимационное отделение районной больницы. Врачи не смогли спасть жизнь молодого парня. На виде ему от 15 до 18 лет.

Начата проверка.