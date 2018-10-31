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Грузовой поезд сбил парня вблизи Ганцевичей
01.11.2018 11:16 — Разное | Аргументы и факты
Несчастный случай произошел 31 октября примерно в 19.50 на железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи.
Молодой человек пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода. Парень никак не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист грузового поезда, пишет
В результате наезда пострадавший был экстренно доставлен реанимационное отделение районной больницы. Врачи не смогли спасть жизнь молодого парня. На виде ему от 15 до 18 лет.
Начата проверка.
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Молодой человек пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода.
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