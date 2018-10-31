ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деревне под Слонимом на пожаре погиб мужчина

01.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Сообщение о пожаре в службу 101 поступило сегодня около часа ночи от местных жителей: в  деревне Ягнещицы Слонимского района горел дом. Через несколько минут пожарные расчеты прибыли к месту происшествия.
 
 
 
– При ликвидации возгорания на полу в жилой комнате под обгоревшими строительными конструкциями сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни, – сообщили в областном управлении МЧС.
 
 
Как позже выяснилось, дом принадлежит 54-летней женщине, которая проживала вместе с 30-летним сыном. Во время происшествия мать находилась у сестры в деревне Старая Переволока.
 
В деревне под Слонимом на пожаре погиб мужчина
 
В результате пожара повреждено личное имущество, уничтожена кровля и перекрытие. На этот момент основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем, предположительно, курение.
 
 
 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре в службу 101 поступило сегодня около часа ночи от местных жителей: в деревне Ягнещицы Слонимского района горел дом. Через несколько минут...
 
Новости дня
Новости разные
 
А и Б ищут кратчайшие пути
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика