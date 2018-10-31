В деревне под Слонимом на пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в службу 101 поступило сегодня около часа ночи от местных жителей: в деревне Ягнещицы Слонимского района горел дом. Через несколько минут пожарные расчеты прибыли к месту происшествия.

– При ликвидации возгорания на полу в жилой комнате под обгоревшими строительными конструкциями сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни, – сообщили в областном управлении МЧС.

Как позже выяснилось, дом принадлежит 54-летней женщине, которая проживала вместе с 30-летним сыном. Во время происшествия мать находилась у сестры в деревне Старая Переволока.





В результате пожара повреждено личное имущество, уничтожена кровля и перекрытие. На этот момент основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем, предположительно, курение.