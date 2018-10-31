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В рыцарском зале невесту наряжали

01.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В рыцарском зале невесту наряжали
Если верить историческим справкам, первое упоминание о фольварке Коревичи датируется 1698 годом. Нам посчастливилось оказаться здесь спустя 320 лет… Те ли это Коревичи, что были раньше? Вряд ли. Да и фольварк носит уже другое название – именное «Фальварак «У Рыся».

В следующем году агроусадьба, каждый объект которой овеян какими-то притчами и легендами, а бодрящий воздух приправлен ароматом сосновой смолы и лекарственных трав, отметит свой десятилетний юбилей. Многое изменилось за время ее существования на туристической карте Свислочского района. Неизменным осталось лишь радушие и гостеприимство хозяев – Ришарда и Янины Козюк, а еще их всепоглощающая страсть совершенствовать все и сразу. И поскольку этот бизнес давно стал семейным, здоровым азартом заразились и трое детей. Теперь они первые помощники и советчики в любом, порой, казалось бы, самом непредсказуемом начинании.
Например, как вам такое сочетание: домик невесты – рыцарский зал и домик жениха – домик резчика? Согласитесь, что-то необычное. Но именно такие смелые решения привлекают сегодня молодых людей, пожелавших связать себя узами брака.

В рыцарском зале невесту наряжали

 

В рыцарском зале невесту наряжали

В рыцарском зале невесту наряжали

 

В рыцарском зале невесту наряжали

 

В рыцарском зале невесту наряжали

 


Рыцарский зал – это главная достопримечательность одного из домиков на усадьбе, рассчитанного на 40 человек (12 спальных мест) и расположенного в живописном уголке у стен костела. На его создание хозяев вдохновили архивные данные, которые Янине Козюк удалось найти в Национальной библиотеке Беларуси.

 

В рыцарском зале невесту наряжали

 

В рыцарском зале невесту наряжали

 


Самый яркий элемент зала – картина работы свислочского художника Сергея Сыроежко, на которой изображен крестовый поход рыцарей во главе с полководцем Корейвой. На картине герб и памятная надпись «Карэйвічы 1451—1496». В зале много исторических справок, стеклянный столик с подсветкой, иллюстрирующий Грюнвальдскую битву, карта Великого княжества Литовского 1690 года, а еще рыцарские доспехи, воссозданные по архивным эскизам художником.

В рыцарском зале невесту наряжали

 
А когда в фольварке гуляют свадьбу, рыцарский зал превращается в комнату для сборов невесты. Здесь появляются зеркала, туалетный столик, стулья и вешалки, чтобы снующим вокруг парикмахерам, визажистам и швеям было удобно и комфортно работать. Дыхание старины и рыцарские образы создают особое настроение у невесты. Она искренне верит, что в этот знаменательный день ее рыцарь рядом с ней.

В рыцарском зале невесту наряжали

 

В рыцарском зале невесту наряжали

 
Он действительно рядом – в домике резчика, превратившемся на время в домик жениха, надевает свадебный костюм, поправляет галстук и, сделав пару-тройку селфи, спешит на встречу с любимой. А потом регистрация брака на берегу извилистой реки под живую музыку, венчание в церкви или костеле, фуршет в каюте корабля и… три дня праздничных гуляний. Кстати, третий день бонусный: просто отдыхайте, платить ни за что не надо.

В рыцарском зале невесту наряжали


А уж мест и зон для отдыха на фольварке более чем достаточно. Беседки на любой вкус, площадки для танцев, качели, катание на лошади и в карете. Если среди гостей на свадьбе есть дети, им тоже подберут занятие по душе. Одно только общение с домашними животными, которые очень любят фотографироваться (особенно гуси), чего стоит. 

 

В рыцарском зале невесту наряжали

 

В рыцарском зале невесту наряжали

 


По желанию молодоженов можно организовать кенди бар (сладкий стол) с оригинальной подачей разнообразной выпечки, фут бар с натуральными домашними продуктами (от бочковых огурцов до полендвицы), ланч зону с холодными закусками и различными напитками.

В рыцарском зале невесту наряжали

 

В рыцарском зале невесту наряжали

В рыцарском зале невесту наряжали

В рыцарском зале невесту наряжали

 

 

Корпоративный и семейный отдых давно стал визитной карточкой «Фальварка «У Рыся». Еще никто не уезжал отсюда разочарованным. Сомневаетесь? У вас есть прекрасная возможность убедиться в этом лично. Ведь не за горами новогодние праздники. Гостей ждут три больших зала (есть и спальные места), новогодняя тематическая (2019 год – год Свиньи) кухня, живая музыка и приятные бонусы в виде катания на лошади и настоящей русской бани.   

 

Детвору любого возраста не оставят равнодушными анимационные программы с ростовыми куклами «В гостях у Бабы-яги», «Пираты Карибского моря», «Клоун и все, все, все…» и многое другое. Стоимость праздника выходного дня небольшая – 15 рублей. Хозяева агроусадьбы готовы выслушать любые предложения по улучшению существующих программ и предложить что-то новое и интересное. Поскольку сейчас время осенних каникул, лучше места для отдыха с детьми не найти.

В рыцарском зале невесту наряжали

 


Ольга БУБЕНЧИК.

 
 
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Если верить историческим справкам, первое упоминание о фольварке Коревичи датируется 1698 годом. Нам посчастливилось оказаться здесь спустя 320 лет… Те ли это...
 
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