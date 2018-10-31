Лукашенко предложил Беларусь в качестве гаранта мира в восточной Украине

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На открытии Мюнхенской конференции президент заявил, что Беларусь готова взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины, обеспечить контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе.

Лукашенко констатировал, что "пропасть недоверия между Россией и Западом сейчас гораздо шире, чем в предыдущие сложные периоды новейшей европейской истории» и что «великие державы теряют статус гарантов стабильности». По мнению белорусского президента, «в современных условиях, когда великие державы не могут договориться, важную роль могут и должны сыграть другие страны».

Лукашенко напомнил, что на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле прошлого года белорусская сторона предложила идею нового Хельсинкского процесса. В ответ на скепсис некоторых наблюдателей президент подчеркнул, что Беларусь не ведет речь о пересмотре действующей региональной системы безопасности, «которая, кстати, не работает» и не претендует на монополию этой инициативы, однако видит необходимость в диалоге всех заинтересованных.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось", - сказал Лукашенко.

"Беларусь - небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны основных мировых игроков", - заявил президент.

"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - резюмировал Лукашенко.