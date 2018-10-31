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В Кобринском районе произошёл наезд на лежащего на дороге пешехода

01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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31.10.2018 около 18:40 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60241.php

В Кобринском районе произошёл наезд на лежащего на дороге пешехода

По предварительной информации: 47-летний житель д.Киселёвцы Кобринского района, управляя мотоциклом марки «RACER-RC200», двигался по автодороге Р-127 «г. Кобрин-д.Дивин», по направлению от г.Кобрина к д.Дивин. На 4 км. водитель совершил наезд на лежащего на проезжей части, необозначенного световозвращающим элементом, 61-летнего жителя д.Борисовка Кобринского района. В результате ДТП пешеход и водитель с травмами госпитализированы в УЗ «Кобринская центральная районная больница». По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые граждане, если вы заметили пешехода, который сидит или лежит около дороги — не будьте безразличными! Вызовите скорую медицинскую помощь или милицию для того, чтобы уберечь человека от необратимых последствий. В ваших силах предотвратить трагедию!

 
 
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31.10.2018 около 18:40 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 47-летний житель д.Киселёвцы Кобринского...
 
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