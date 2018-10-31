В Бресте автомобиль «Пежо 206» столкнулся с троллейбусом

31.10.2018 около 07:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 35-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Пежо 206», двигался по улице Московской, по направлению от ул.Гродненской к ул.Медицинской.



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Напротив АЗС «Беларусьнефть», из-за несоблюдения дистанции, водитель совершил столкновение с попутно движущимся троллейбусом «АКСМ» (маршрут №1), под управлением 45-летнего брестчанина. В результате ДТП водитель «Пежо 206» госпитализирован в УЗ «Брестская городская больница СМП». По факту ДТП проводится проверка.



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Уважаемые водители, в условиях непогоды нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге. Любая оплошность на дороге может стать причиной ДТП с трагическими последствиями. Подумайте, ведь пять минут не спасут, но могут навсегда отнять самое дорогое, что есть у человека, – жизнь.