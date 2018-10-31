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В Бресте автомобиль «Пежо 206» столкнулся с троллейбусом
01.11.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
31.10.2018 около 07:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 35-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Пежо 206», двигался по улице Московской, по направлению от ул.Гродненской к ул.Медицинской.
Напротив АЗС «Беларусьнефть», из-за несоблюдения дистанции, водитель совершил столкновение с попутно движущимся троллейбусом «АКСМ» (маршрут №1), под управлением 45-летнего брестчанина. В результате ДТП водитель «Пежо 206» госпитализирован в УЗ «Брестская городская больница СМП». По факту ДТП проводится проверка.
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31.10.2018 около 07:30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний местный житель, управляя автомобилем марки...
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